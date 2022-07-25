https://tr.sputniknews.com/20220725/kocaelide-ormanlik-alanlara-girisler-yasaklandi-1059119633.html

Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler, artan hava sıcaklıkları nedeniyle 31 Ağustos'a kadar yasaklandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T17:47+0300

2022-07-25T17:47+0300

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kocaeli

orman

sıcak

türkiye

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Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısında kent genelinde tüm ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "İlimizde orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması amacıyla alınan tedbir kararları ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır" ifadesine yer verildi.Vatandaşların da konuyu hassasiyetle takip etmeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri istendi.

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kocaeli, orman, sıcak