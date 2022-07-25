https://tr.sputniknews.com/20220725/kocaelide-ormanlik-alanlara-girisler-yasaklandi-1059119633.html
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler, artan hava sıcaklıkları nedeniyle 31 Ağustos'a kadar yasaklandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T17:47+0300
2022-07-25T17:47+0300
2022-07-25T17:54+0300
kocaeli
orman
sıcak
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Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısında kent genelinde tüm ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "İlimizde orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması amacıyla alınan tedbir kararları ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır" ifadesine yer verildi.Vatandaşların da konuyu hassasiyetle takip etmeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri istendi.
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kocaeli, orman, sıcak
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
17:47 25.07.2022 (güncellendi: 17:54 25.07.2022) Abone ol
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler, artan hava sıcaklıkları nedeniyle 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.
Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısında kent genelinde tüm ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "İlimizde orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması amacıyla alınan tedbir kararları ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır" ifadesine yer verildi.
Vatandaşların da konuyu hassasiyetle takip etmeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri istendi.