https://tr.sputniknews.com/20220725/kuresel-isinmayla-gelen-gida-tehdidi-arilar-tozlasma-yapamazsa-bircok-meyve-turu-yok-olacak-1059112327.html

Küresel ısınmayla gelen gıda tehdidi: 'Arılar tozlaşma yapamazsa birçok meyve türü yok olacak'

Küresel ısınmayla gelen gıda tehdidi: 'Arılar tozlaşma yapamazsa birçok meyve türü yok olacak'

Prof. Dr. Gerçekcioğlu, yaz aylarında hava sıcaklıklarındaki değişikliklerin bitki ve meyveleri olumsuz etkilediğini söyledi. Mevsimsel değişimlerin özellikle... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T15:08+0300

2022-07-25T15:08+0300

2022-07-25T15:11+0300

küresel ısınma

yaşam

arı

meyve

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, değişken hava hareketleri ve küresel ısınma riskinin bugün ve gelecekte bitkiler üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verdi. Küresel ısınmanın özellikle tarımsal gıda üzerinde olumsuz etkileri olacağını ifade eden Prof. Dr. Gerçekcioğlu, "Yıllar önce kaynaklarda bahsi geçiyordu. Şimdi bunu net olarak görüyoruz. Meyvecilik açısından değerlendirecek olursak gelecekte kuraklaşan dünyada, küresel ısınmanın etkisiyle birçok meyve türü yok olacak. Susuzluğa çok dayanaklı kuşburnu, Antep fıstığı, badem, zeytin gibi bitkiler ayakta kalacak. Geleneksel olarak yetiştirdiğimiz bitki ve meyve türünü belki hiç göremeyeceğiz. Tokat bu açıdan şanslı. Bu tür dayanıklı türlerin yetiştiği iller arasında yer alıyor. Bugün kullanılan ilaçlar bile bir süre sonra yetersiz kalıyor. Çünkü çeşitli nedenlerle hiç bilmediğimiz, önlem alamadığımız yeni bitki hastalıkları ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.'Kış meyve ağaçları için önemli'Prof. Dr. Gerçekcioğlu, kış aylarının bitkinin dinlenmesini sağlayacak derecede soğuk olması gerektiğini, ancak son dönemde bunun pek mümkün olmadığını belirtti:'Arılar tozlaşma yapamıyor'Prof. Dr. Gerçekcioğlu, bu yıl özellikle Orta Anadolu bölgesinde yaz aylarında olunmasına rağmen serin ve soğuk sayılabilecek bir durum gözlendiğini ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220517/kuresel-isinma-balik-turleri-ve-stoklarini-azaltti-1056438121.html

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küresel ısınma, arı, meyve