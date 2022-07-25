https://tr.sputniknews.com/20220725/kutahyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1059108071.html
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T13:49+0300
2022-07-25T13:49+0300
2022-07-25T13:49+0300
yaşam
kütahya
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Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece de dahil olmak üzere karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.Bölgede 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 500'e yakın personelle yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, bölgedeki ekiplerin yoğun gayretiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.Dündar bölgede soğutma çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
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kütahya
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı.
Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece de dahil olmak üzere karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.
Bölgede 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 500'e yakın personelle yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, bölgedeki ekiplerin yoğun gayretiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Dündar bölgede soğutma çalışmaların devam ettiğini kaydetti.