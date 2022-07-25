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https://tr.sputniknews.com/20220725/kuveytte-basbakanliga-seyh-ahmed-nevaf-el-ahmed-getirildi-1059091980.html
Kuveyt'te başbakanlığa Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed getirildi
Kuveyt'te başbakanlığa Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed getirildi
Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği açıklandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T05:41+0300
2022-07-25T05:42+0300
dünya
kuveyt
başbakanlık
başbakan
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Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emirlik kararnamesiyle Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, başbakan atanarak yeni bakanları belirlemekle görevlendirildi.Kararnameye göre kabinenin yeni bakanları belirlendikten sonra atamalarının yapılması için Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf'a sunulacak.Hükümeti kurmakla görevlendirilen Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.
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kuveyt, başbakanlık, başbakan

Kuveyt'te başbakanlığa Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed getirildi

05:41 25.07.2022 (güncellendi: 05:42 25.07.2022)
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Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği açıklandı.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emirlik kararnamesiyle Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, başbakan atanarak yeni bakanları belirlemekle görevlendirildi.
Kararnameye göre kabinenin yeni bakanları belirlendikten sonra atamalarının yapılması için Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf'a sunulacak.
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.
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