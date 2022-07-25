https://tr.sputniknews.com/20220725/kuveytte-basbakanliga-seyh-ahmed-nevaf-el-ahmed-getirildi-1059091980.html
Kuveyt'te başbakanlığa Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed getirildi
Kuveyt'te başbakanlığa Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed getirildi
Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği açıklandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T05:41+0300
2022-07-25T05:41+0300
2022-07-25T05:42+0300
dünya
kuveyt
başbakanlık
başbakan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049752030_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1109a89aa37af95faf523a9fb9330ae8.jpg
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emirlik kararnamesiyle Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, başbakan atanarak yeni bakanları belirlemekle görevlendirildi.Kararnameye göre kabinenin yeni bakanları belirlendikten sonra atamalarının yapılması için Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf'a sunulacak.Hükümeti kurmakla görevlendirilen Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.
kuveyt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049752030_125:0:773:486_1920x0_80_0_0_48d6f7af676297ec97fe38e99a4239fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuveyt, başbakanlık, başbakan
Kuveyt'te başbakanlığa Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed getirildi
05:41 25.07.2022 (güncellendi: 05:42 25.07.2022) Abone ol
Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği açıklandı.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre Emirlik kararnamesiyle Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah, başbakan atanarak yeni bakanları belirlemekle görevlendirildi.
Kararnameye göre kabinenin yeni bakanları belirlendikten sonra atamalarının yapılması için Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf'a sunulacak.
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.