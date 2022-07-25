https://tr.sputniknews.com/20220725/lavrov-istanbulda-varilan-tahil-anlasmasi-ukraynadaki-operasyonumuzu-surdurmemizi-engellemiyor-1059118763.html

Lavrov: İstanbul’da varılan tahıl anlaşması, Ukrayna’daki operasyonumuzu sürdürmemizi engellemiyor

Lavrov: İstanbul’da varılan tahıl anlaşması, Ukrayna’daki operasyonumuzu sürdürmemizi engellemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ordusunun Odessa’daki askeri tesislere düzenlediği operasyonların bu liman kentinden tahılın çıkarılmasına engel... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T17:10+0300

2022-07-25T17:10+0300

2022-07-25T17:10+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

ukrayna

donbass

odessa

tahıl

saldırı

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Kongo Cumhuriyeti’nden düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a, Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa kentine cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının İstanbul’da cuma günü varılan tahıl anlaşmasına aykırı olup olmadığı soruldu.Lavrov, "Hayır, Rusya 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan anlaşmalar ile kendi üstüne aldığı yükümlülükler içinde, askeri altyapılar ile askeri hedefleri vurarak özel askeri operasyonumuzu sürdürmemizi yasaklayan bir madde bulunmamaktadır” yanıtını verdi.Rusya güçlerinin Odessa’da füze saldırısı düzenledikleri tesislerin, Odessa limanının askeri birim olarak adlandırılan ayrı bir bölümünde bulunduğunu kaydeden Lavrov, saldırıda İstanbul’da varılan anlaşmalar ile önü açılan tahıl sevkiyatı ile ilgisi bulunmayan bir askeri geminin ve Harpoon füzelerinin bulunduğu bir mühimmat deposunun hedef alındığını söyledi.Bakan, “Artık bu Harpoon füzeleri bizim için tehdit oluşturmuyor” diye ekledi.Rusya ve Ukrayna’nın cuma günü İstanbul’da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ayrı ayrı imzaladıkları anlaşmalar ile Ukrayna’daki tahılın Karadeniz üstünden dünya pazarlarına ulaştırılmasının önü açılmıştı.Ukrayna tahılı ile ilgili söz konusu sürecin nasıl işleyeceğine dair ‘algoritmanın’ belirlendiği anlaşmalar ile Rusya’da üretilen tahıl ve gübrenin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması üstünde de anlaşılmış oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220725/peskov-odessa-limanindaki-askeri-altyapiya-yonelik-operasyon-tahilin-cikarilmasini-engelleyemez-1059104072.html

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rusya, sergey lavrov, ukrayna, donbass, odessa, tahıl, saldırı