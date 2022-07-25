https://tr.sputniknews.com/20220725/peskov-odessa-limanindaki-askeri-altyapiya-yonelik-operasyon-tahilin-cikarilmasini-engelleyemez-1059104072.html
Peskov: Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahılın çıkarılmasını engelleyemez
Peskov: Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahılın çıkarılmasını engelleyemez
Kremlin Sözcüsü Peskov, Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyonların tahılın limandan çıkarılmasını etkilemeyeceğini belirtti. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T12:31+0300
2022-07-25T12:31+0300
2022-07-25T12:44+0300
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dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yapılan atışların 'gıda anlaşmasının' hükümlerinin uygulanmasında yer alacak altyapıyla ilgili olmadığını ve Ukrayna tahılının çıkarılmasını etkileyemeyeceğini, etkilememesi gerektiğini söyledi.Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa Limanı'nda, tersaneye ait bölgeye atışlar yapıldığını, bunun sonucunda bir savaş gemisi ile ABD'nin Kiev rejimine gönderdiği Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir mühimmat deposunun imha edildiğini duyurmuştu.Basın mensuplarının bu operasyonun gıda anlaşması üzerindeki olası etkisini sormasına cevaben Peskov, "Bu (operasyon), sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli" ifadelerini kullandı.'BM, Rus tahılı ve gübresinin ithalatı önündeki dolaylı kısıtlamaları kaldırma yükümlülüklerini yerine getirmeli'Öte yandan Kremlin Sözcüsü, BM'nin İstanbul'da imzalanan gıda anlaşması kapsamında Rus tahılı ve gübresinin ithalatı önündeki dolaylı kısıtlamaları kaldırma yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.Rus tahılı ve gübresinin ithalatı önünde doğrudan kısıtlamalar bulunmadığını, mevcut kısıtlamaların tamamının dolaylı olduğunu kaydeden Peskov, söz konusu kısıtlamaların uluslararası pazarlar için, özellikle de açlığın aleni hale gelmeye başladığı dünyanın bazı bölgeleri için son derece gerekli olan sevkiyatların tam teşekküllü olarak yapılmasını engellediğini vurguladı.Anlaşmanın imzalanması için Moskova tarafından da olmak üzere hummalı çalışmalar yapıldığını anlatan Peskov, "Mutabakatlara uygun olarak kurulan mekanizmaların verimliliğine, işleyişine dair değerlendirme yapmak için bekleyelim" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220724/ukraynanin-uc-limaninda-tahil-koridorlari-olusturulmaya-baslandi-1059082866.html
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Peskov: Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyon, tahılın çıkarılmasını engelleyemez
12:31 25.07.2022 (güncellendi: 12:44 25.07.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yönelik operasyonların tahılın limandan çıkarılmasını etkilemeyeceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Odessa Limanı'ndaki askeri altyapıya yapılan atışların 'gıda anlaşmasının' hükümlerinin uygulanmasında yer alacak altyapıyla ilgili olmadığını ve Ukrayna tahılının çıkarılmasını etkileyemeyeceğini, etkilememesi gerektiğini söyledi.
Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa Limanı'nda, tersaneye ait bölgeye atışlar yapıldığını, bunun sonucunda bir savaş gemisi ile ABD'nin Kiev rejimine gönderdiği Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir mühimmat deposunun imha edildiğini duyurmuştu.
Basın mensuplarının bu operasyonun gıda anlaşması üzerindeki olası etkisini sormasına cevaben Peskov, "Bu (operasyon), sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli" ifadelerini kullandı.
'BM, Rus tahılı ve gübresinin ithalatı önündeki dolaylı kısıtlamaları kaldırma yükümlülüklerini yerine getirmeli'
Öte yandan Kremlin Sözcüsü, BM'nin İstanbul'da imzalanan gıda anlaşması kapsamında Rus tahılı ve gübresinin ithalatı önündeki dolaylı kısıtlamaları kaldırma yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Rus tahılı ve gübresinin ithalatı önünde doğrudan kısıtlamalar bulunmadığını, mevcut kısıtlamaların tamamının dolaylı olduğunu kaydeden Peskov, söz konusu kısıtlamaların uluslararası pazarlar için, özellikle de açlığın aleni hale gelmeye başladığı dünyanın bazı bölgeleri için son derece gerekli olan sevkiyatların tam teşekküllü olarak yapılmasını engellediğini vurguladı.
Anlaşmanın imzalanması için Moskova tarafından da olmak üzere hummalı çalışmalar yapıldığını anlatan Peskov, "Mutabakatlara uygun olarak kurulan mekanizmaların verimliliğine, işleyişine dair değerlendirme yapmak için bekleyelim" diye konuştu.