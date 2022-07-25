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Bakan Soylu: Pençe-Yıldırım Harekatında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile 4 korucu şehit oldu
Bakan Soylu: Pençe-Yıldırım Harekatında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile 4 korucu şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), 'Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğunu' bildirmesinin ardından İçişleri Bakanı... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T18:20+0300
2022-07-25T18:29+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
süleyman soylu
türkiye
pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu
şehit
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Nişan'ın şehit olduğu belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.İçişleri Bakanı Soylu: Bir asker ile 4 korucu şehit olduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.
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milli savunma bakanlığı (msb), süleyman soylu, pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu, şehit

Bakan Soylu: Pençe-Yıldırım Harekatında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile 4 korucu şehit oldu

18:20 25.07.2022 (güncellendi: 18:29 25.07.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "İyilik İftarı" na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), 'Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğunu' bildirmesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu da "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, bir asker ile 4 korucu şehit oldu" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Nişan'ın şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Bir asker ile 4 korucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.
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