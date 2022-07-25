https://tr.sputniknews.com/20220725/msb-pence-yildirim-harekat-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1059121484.html

Bakan Soylu: Pençe-Yıldırım Harekatında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile 4 korucu şehit oldu

Bakan Soylu: Pençe-Yıldırım Harekatında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile 4 korucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), 'Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğunu' bildirmesinin ardından İçişleri Bakanı... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T18:20+0300

2022-07-25T18:20+0300

2022-07-25T18:29+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

süleyman soylu

türkiye

pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu

şehit

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Nişan'ın şehit olduğu belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.İçişleri Bakanı Soylu: Bir asker ile 4 korucu şehit olduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), süleyman soylu, pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonu, şehit