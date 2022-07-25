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https://tr.sputniknews.com/20220725/mustafa-sarigul-yerli-mali-yurdun-mali-herkes-onu-kullanmali-1059124415.html
Mustafa Sarıgül: Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı
Mustafa Sarıgül: Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracının önemine değinerek, "Yerli otomobil TOGG’u çok... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T20:47+0300
2022-07-25T20:47+0300
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Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında yerli elektrikli araç TOGG’un çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Yerli otomobil TOGG’u çok ama çok önemli bir proje olarak görüyoruz ve yerli otomobil girişimini destekliyoruz. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyoruz. Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kurum ve kuruluşlardaki lüks araçlar satılarak TOGG’un kullanılmasını öneriyoruz. Bütün kamuda Alman, Fransız, İtalyan arabalarına güle güle, hoşgeldin TOGG demek istiyoruz” ifadelerini kullandı.'Eğitimde fırsat eşitliğini mutlaka sağlamamız lazım'Silinen kredi faizleri konusuna değinen Sarıgül, aynı zamanda öğrencilerin daha fazla zorluk çekmemesi için kalan öğrencilere burs verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili çok büyük çalışmalar yaptık. Aylardan beri yurtları gezdik, oradaki evlatlarla, öğrencilerle görüştük. Gerçekten sesimize kulak verildi ve faizler silindi. Devletin geri kalanlara da burs vermesi lazım. Benim üniversiteye giden evladımın, bu ay burs param yattı mı yatmadı mı diye düşünmemesi lazım. Bir anne baba köyden veya kentten çocuğunun parasını gönderemiyorsa o çocuk yurt müdürünün önünden geçemiyor ve derslerini çalışamıyor, onun mahcubiyetini yaşıyor. Bu yüzden eğitimde fırsat eşitliğini mutlaka sağlamamız lazım. KYK borçları konusunda ilk çağrıda bulunan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. İktidarın uyarılarımızı dikkate aldığını görüyor, acilen yapılması gereken diğer konularla ilgili biraz daha dikkat çekmek ve iktidarı uyarmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.Emeklilikte yaşla ilgili sorun yaşayan vatandaşlar ile çiftçi ve esnafın enerji, akaryakıt ve krediler ile ilgili yaşadığı sorunlara değinen Sarıgül, "EYT'lilerin mağduriyeti ve hak kayıpları olmadan acele bir çalışma yapılmalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü bir toplantıya çağırılmalı ve EYT'li kardeşlerimizin sorunu mutlaka çözülmelidir. Sözleşmeli personelimiz kadro istiyorlar. Sözleşmeli personellerimiz yıllardan beri devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyorlar. Artık kadroya alınmalı ve devletimize daha yararlı işler yapmalılar. Çiftçimizin, özellikle esnaflarımızın faizleri aynı şekilde silinmeli. Pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız kredi kullandılar. Bu krediler faizleriyle birlikte alabildiğine yükseldi. Çiftçilerimizle konuşuyorum. Tarlaları ve traktörleri şu anda haciz edilme durumunda. Çiftçilerimizin ve esnaflarımızın faizlerinin mutlaka silinmesi lazım anaparanın da uzun vadede yeni baştan yapılandırılmasını şart görüyoruz. Çiftçi ve esnafımızın kullandığı elektrik ve akaryakıt ile ilgili mutlaka yeniden düzenleme yapmak gerekiyor. Aksi takdirde çiftçilerimiz traktörlerine mazot koyacak durumda değil. Çiftçilerimizin morali alabildiğine bozuk" diye konuştu.Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın açıklamasının ardından partisinin haftalık genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220719/mustafa-sarigul-amerika-f-16larini-alsin-basina-calsin--1058889432.html
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türkiye değişim partisi (tdp), togg, çiftçi, eyt

Mustafa Sarıgül: Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı

20:47 25.07.2022
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLUTürkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ni ziyaret etti
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ni ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracının önemine değinerek, "Yerli otomobil TOGG’u çok ama çok önemli bir proje olarak görüyoruz ve yerli otomobil girişimini destekliyoruz. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyoruz" dedi.
Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında yerli elektrikli araç TOGG’un çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Yerli otomobil TOGG’u çok ama çok önemli bir proje olarak görüyoruz ve yerli otomobil girişimini destekliyoruz. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyoruz. Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kurum ve kuruluşlardaki lüks araçlar satılarak TOGG’un kullanılmasını öneriyoruz. Bütün kamuda Alman, Fransız, İtalyan arabalarına güle güle, hoşgeldin TOGG demek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Eğitimde fırsat eşitliğini mutlaka sağlamamız lazım'

Silinen kredi faizleri konusuna değinen Sarıgül, aynı zamanda öğrencilerin daha fazla zorluk çekmemesi için kalan öğrencilere burs verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili çok büyük çalışmalar yaptık. Aylardan beri yurtları gezdik, oradaki evlatlarla, öğrencilerle görüştük. Gerçekten sesimize kulak verildi ve faizler silindi. Devletin geri kalanlara da burs vermesi lazım. Benim üniversiteye giden evladımın, bu ay burs param yattı mı yatmadı mı diye düşünmemesi lazım. Bir anne baba köyden veya kentten çocuğunun parasını gönderemiyorsa o çocuk yurt müdürünün önünden geçemiyor ve derslerini çalışamıyor, onun mahcubiyetini yaşıyor. Bu yüzden eğitimde fırsat eşitliğini mutlaka sağlamamız lazım. KYK borçları konusunda ilk çağrıda bulunan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. İktidarın uyarılarımızı dikkate aldığını görüyor, acilen yapılması gereken diğer konularla ilgili biraz daha dikkat çekmek ve iktidarı uyarmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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Emeklilikte yaşla ilgili sorun yaşayan vatandaşlar ile çiftçi ve esnafın enerji, akaryakıt ve krediler ile ilgili yaşadığı sorunlara değinen Sarıgül, "EYT'lilerin mağduriyeti ve hak kayıpları olmadan acele bir çalışma yapılmalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü bir toplantıya çağırılmalı ve EYT'li kardeşlerimizin sorunu mutlaka çözülmelidir. Sözleşmeli personelimiz kadro istiyorlar. Sözleşmeli personellerimiz yıllardan beri devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyorlar. Artık kadroya alınmalı ve devletimize daha yararlı işler yapmalılar. Çiftçimizin, özellikle esnaflarımızın faizleri aynı şekilde silinmeli. Pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız kredi kullandılar. Bu krediler faizleriyle birlikte alabildiğine yükseldi. Çiftçilerimizle konuşuyorum. Tarlaları ve traktörleri şu anda haciz edilme durumunda. Çiftçilerimizin ve esnaflarımızın faizlerinin mutlaka silinmesi lazım anaparanın da uzun vadede yeni baştan yapılandırılmasını şart görüyoruz. Çiftçi ve esnafımızın kullandığı elektrik ve akaryakıt ile ilgili mutlaka yeniden düzenleme yapmak gerekiyor. Aksi takdirde çiftçilerimiz traktörlerine mazot koyacak durumda değil. Çiftçilerimizin morali alabildiğine bozuk" diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın açıklamasının ardından partisinin haftalık genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
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