https://tr.sputniknews.com/20220725/sakaryada-orman-yangini-1059117545.html

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'da orman yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T16:58+0300

2022-07-25T16:58+0300

2022-07-25T16:58+0300

yaşam

sakarya

orman yangını

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Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.

sakarya

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sakarya, orman yangını