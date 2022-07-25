https://tr.sputniknews.com/20220725/sakaryada-orman-yangini-1059117545.html
Sakarya'da orman yangını
Sakarya'da orman yangını
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T16:58+0300
2022-07-25T16:58+0300
2022-07-25T16:58+0300
yaşam
sakarya
orman yangını
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Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.
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sakarya, orman yangını
Sakarya'da orman yangını
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.