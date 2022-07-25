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Sakarya'da orman yangını
Sakarya'da orman yangını
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T16:58+0300
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yaşam
sakarya
orman yangını
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Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.
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sakarya, orman yangını

Sakarya'da orman yangını

16:58 25.07.2022
© AASakarya'da orman yangını
Sakarya'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.
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