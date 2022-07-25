https://tr.sputniknews.com/20220725/tanju-ozcandan-sozlu-savunma-aciklamasi-hakkimda-olumlu-karar-cikmasini-bekliyorum-1059107965.html
Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması: Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum
Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması: Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasının ardından açıklamalarda bulundu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T13:44+0300
2022-07-25T13:44+0300
2022-07-25T13:48+0300
tanju özcan
disiplin
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ gerekçesiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'Gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim. Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak" dedi.Tanju Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/tanju-ozcan-icin-disiplin-sureci-baslayacak-sozlu-savunma-verecek-1058624198.html
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tanju özcan, disiplin, cumhuriyet halk partisi (chp)
Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması: Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum
13:44 25.07.2022 (güncellendi: 13:48 25.07.2022) Abone ol
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ gerekçesiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'Gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim. Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak" dedi.
Tanju Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.