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Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması: Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum
Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması: Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasının ardından açıklamalarda bulundu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T13:44+0300
2022-07-25T13:48+0300
tanju özcan
disiplin
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ gerekçesiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'Gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim. Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak" dedi.Tanju Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/tanju-ozcan-icin-disiplin-sureci-baslayacak-sozlu-savunma-verecek-1058624198.html
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tanju özcan, disiplin, cumhuriyet halk partisi (chp)

Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması: Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum

13:44 25.07.2022 (güncellendi: 13:48 25.07.2022)
© DHATanju Özcan’dan emlak vergisine yapılan zammın iptali için dava
Tanju Özcan’dan emlak vergisine yapılan zammın iptali için dava - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© DHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ gerekçesiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'Gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim. Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak" dedi.
Tanju Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
POLİTİKA
Tanju Özcan için disiplin süreci başlayacak: Sözlü savunma verecek
12 Temmuz, 12:49
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