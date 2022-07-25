https://tr.sputniknews.com/20220725/tanju-ozcandan-sozlu-savunma-aciklamasi-hakkimda-olumlu-karar-cikmasini-bekliyorum-1059107965.html

Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması: Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum

Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması: Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasının ardından açıklamalarda bulundu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T13:44+0300

2022-07-25T13:44+0300

2022-07-25T13:48+0300

tanju özcan

disiplin

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ gerekçesiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'Gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim. Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak" dedi.Tanju Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220712/tanju-ozcan-icin-disiplin-sureci-baslayacak-sozlu-savunma-verecek-1058624198.html

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tanju özcan, disiplin, cumhuriyet halk partisi (chp)