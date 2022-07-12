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Tanju Özcan için disiplin süreci başlayacak: Sözlü savunma verecek
Tanju Özcan için disiplin süreci başlayacak: Sözlü savunma verecek
CHP MYK tarafından 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan önce yazılı, sonra sözlü savunma verecek. 12.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-12T12:49+0300
2022-07-12T12:58+0300
tanju özcan
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran günü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.Tedbirli olarak YDK'ye sevk edilmesi nedeniyle Özcan'ın CHP adına iş ve işlemde bulunması engellenirken, dosyasının disiplin kuruluna gelmesinin ardından ihraç süreci de başladı.Özcan hakkında ilk görüşmesini geçen günlerde yapan YDK, Özcan'ı yazılı ve sözlü savunma vermeye davet etti.Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise parti genel merkezinde sözlü savunmasını verecek.‘Bağımsız olarak yoluma devam ederim’Özcan'ın sözlü savunma öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ancak bu talebin ’YDK sürecine etki edeceği’ gerekçesiyle kabul edilmediği öğrenildi.Tanju Özcan, ihraç talebi sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin ‘öz evladı’ olduğunu belirterek, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220711/kilicdaroglundan-tanju-ozcanin-gorusme-talebine-ret-disiplin-surecinde-dogru-olmaz-1058582949.html
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tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp)

Tanju Özcan için disiplin süreci başlayacak: Sözlü savunma verecek

12:49 12.07.2022 (güncellendi: 12:58 12.07.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959
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CHP MYK tarafından 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan önce yazılı, sonra sözlü savunma verecek.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran günü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.
Tedbirli olarak YDK'ye sevk edilmesi nedeniyle Özcan'ın CHP adına iş ve işlemde bulunması engellenirken, dosyasının disiplin kuruluna gelmesinin ardından ihraç süreci de başladı.
Özcan hakkında ilk görüşmesini geçen günlerde yapan YDK, Özcan'ı yazılı ve sözlü savunma vermeye davet etti.
Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise parti genel merkezinde sözlü savunmasını verecek.

‘Bağımsız olarak yoluma devam ederim’

Özcan'ın sözlü savunma öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ancak bu talebin ’YDK sürecine etki edeceği’ gerekçesiyle kabul edilmediği öğrenildi.
Tanju Özcan, ihraç talebi sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin ‘öz evladı’ olduğunu belirterek, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim" demişti.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
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