https://tr.sputniknews.com/20220712/tanju-ozcan-icin-disiplin-sureci-baslayacak-sozlu-savunma-verecek-1058624198.html

Tanju Özcan için disiplin süreci başlayacak: Sözlü savunma verecek

Tanju Özcan için disiplin süreci başlayacak: Sözlü savunma verecek

CHP MYK tarafından 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan önce yazılı, sonra sözlü savunma verecek. 12.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-12T12:49+0300

2022-07-12T12:49+0300

2022-07-12T12:58+0300

tanju özcan

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran günü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.Tedbirli olarak YDK'ye sevk edilmesi nedeniyle Özcan'ın CHP adına iş ve işlemde bulunması engellenirken, dosyasının disiplin kuruluna gelmesinin ardından ihraç süreci de başladı.Özcan hakkında ilk görüşmesini geçen günlerde yapan YDK, Özcan'ı yazılı ve sözlü savunma vermeye davet etti.Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise parti genel merkezinde sözlü savunmasını verecek.‘Bağımsız olarak yoluma devam ederim’Özcan'ın sözlü savunma öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ancak bu talebin ’YDK sürecine etki edeceği’ gerekçesiyle kabul edilmediği öğrenildi.Tanju Özcan, ihraç talebi sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin ‘öz evladı’ olduğunu belirterek, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220711/kilicdaroglundan-tanju-ozcanin-gorusme-talebine-ret-disiplin-surecinde-dogru-olmaz-1058582949.html

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tanju özcan, cumhuriyet halk partisi (chp)