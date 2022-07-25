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Yumurtaya bir zam daha
Yumurtaya bir zam daha
Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi olan yumurtaya bir zam daha geldi. Birkaç hafta önce 30 lira olan 30’luk yumurta kolisi, 60 liraya çıktı. Maliyetlerin... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T11:49+0300
2022-07-25T11:49+0300
yaşam
yumurta
zam
haberler
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Artan maliyetler nedeniyle temel gıda ürünlerine yapılan zamlar devam ediyor.Artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yansıyor. Bu ürünlerden biri de yumurta. Üretici, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Birkaç hafta önce 30’luk kolisi 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi. Diyarbakır’da da yumurta fiyatlarına zam yapılarak 30’luk yumurta kolisi 60 lirayı buldu. Zarar ettiklerini söyleyen üretici, fiyatın 70 liraya çıkması gerektiğini söylüyor.‘Maliyetlerle satış fiyatları birbirini kurtarmıyor’Diyarbakır’da yumurta işletmeciliği yapan Vehbi Yalın, yumurta üretim maliyetlerinin ciddi oranda arttığını ve üreticilerin zararda olduğunu söyledi. Artan maliyetlere dikkat çeken Yalın, fiyatın 60-70 lira bandına gelmesi gerektiğini söyledi. Yalın “Şuanki fiyatlara göre bile üretici hala zararda. Beyaz yumurtanın perakende satış fiyatı 55-60 bandında. Kahverengi yumurta ise şuan piyasada yok. Kahverengi yumurtanın fiyatı da 5 TL daha fazla. Aslında yumurta fiyatları üretim fazlalığından dolayı çok geri kalmıştı. Şuanki maliyetlerle satış fiyatları birbirini kurtarmıyor, üretici hala zararda” dedi.‘Fiyatların düşük olması üreticiyi iflasa götürdü’“Yaz sezonu iş yok ve üretim fazlalığından dolayı yumurta para etmiyor” diyen Yalın “Birçok tavukçu zararda olduğu için üretimini kapattı, tavuklarını kesti. Piyasada mal daralınca fiyatlar olması gereken seviyeye geldi. Ama bu fiyatlar da yetersiz, yeni bir zam gelmesi lazım. Çünkü bu fiyatlarla üreticinin ayakta kalma şansı zayıf. Fiyatların düşük olması üreticiyi iflasa götürdü. Yüzde 30-40 zarar var. Bütün üreticiler borç altında. Bu fiyatların üstüne biraz daha gelmesi lazım ki üretici ayakta kalabilsin. Yumurtanın kolisinin perakendede 60-70 TL bandında satılması lazım ki, üreticiyi kurtarsın” şeklinde konuştu.
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Sertaç Kayar
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yumurta, zam, haberler, türkiye

Yumurtaya bir zam daha

11:49 25.07.2022
© AAKuluçkalık yumurta
Kuluçkalık yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi olan yumurtaya bir zam daha geldi. Birkaç hafta önce 30 lira olan 30’luk yumurta kolisi, 60 liraya çıktı. Maliyetlerin arttığını söyleyen üreticiler “Bu fiyat da kurtarmaz. Fiyatların düşük olması üreticiyi iflasa götürdü” dedi.
Artan maliyetler nedeniyle temel gıda ürünlerine yapılan zamlar devam ediyor.
Artan yem, nakliye ve enerji maliyetleri temel gıda ürünlerinin fiyatlarına yansıyor. Bu ürünlerden biri de yumurta. Üretici, maliyetlerin arttığı gerekçesiyle yumurta fiyatlarında artışa gitti. Birkaç hafta önce 30’luk kolisi 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi. Diyarbakır’da da yumurta fiyatlarına zam yapılarak 30’luk yumurta kolisi 60 lirayı buldu. Zarar ettiklerini söyleyen üretici, fiyatın 70 liraya çıkması gerektiğini söylüyor.

‘Maliyetlerle satış fiyatları birbirini kurtarmıyor’

Diyarbakır’da yumurta işletmeciliği yapan Vehbi Yalın, yumurta üretim maliyetlerinin ciddi oranda arttığını ve üreticilerin zararda olduğunu söyledi. Artan maliyetlere dikkat çeken Yalın, fiyatın 60-70 lira bandına gelmesi gerektiğini söyledi. Yalın “Şuanki fiyatlara göre bile üretici hala zararda. Beyaz yumurtanın perakende satış fiyatı 55-60 bandında. Kahverengi yumurta ise şuan piyasada yok. Kahverengi yumurtanın fiyatı da 5 TL daha fazla. Aslında yumurta fiyatları üretim fazlalığından dolayı çok geri kalmıştı. Şuanki maliyetlerle satış fiyatları birbirini kurtarmıyor, üretici hala zararda” dedi.

‘Fiyatların düşük olması üreticiyi iflasa götürdü’

Yaz sezonu iş yok ve üretim fazlalığından dolayı yumurta para etmiyor” diyen Yalın “Birçok tavukçu zararda olduğu için üretimini kapattı, tavuklarını kesti. Piyasada mal daralınca fiyatlar olması gereken seviyeye geldi. Ama bu fiyatlar da yetersiz, yeni bir zam gelmesi lazım. Çünkü bu fiyatlarla üreticinin ayakta kalma şansı zayıf. Fiyatların düşük olması üreticiyi iflasa götürdü. Yüzde 30-40 zarar var. Bütün üreticiler borç altında. Bu fiyatların üstüne biraz daha gelmesi lazım ki üretici ayakta kalabilsin. Yumurtanın kolisinin perakendede 60-70 TL bandında satılması lazım ki, üreticiyi kurtarsın” şeklinde konuştu.
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