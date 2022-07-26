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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına tepki: Nezaketsizlik
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına tepki: Nezaketsizlik
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal TBMM'de basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Ünal, ‘CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısı... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına tepki: Nezaketsizlik

16:58 26.07.2022
© AAMahir Ünal
Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal TBMM'de basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Ünal, ‘CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısı nezaketsizliktir.’ dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi bir söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyor gibi gerçeklik dışı algı oluşturan söylemi kendileri için tercih etmiş durudalar ki aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icradır. Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar.
Geçmişe dönük hususu da hatırlatmak isterim. Bizim hafızamızla alay etmesinler. 70'leri, 80'leri, 90'ları biz hatırlıyoruz. O dönemin sorunları konuşulur, toplumda böyle gelmiş böyle gider bir duyguya dönüşmüş durumdaydı. Bugün 2005'in, 2010'un sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarının konuşabilir duruma gelmiştir.
Bugün AK Parti, sadece Türkiye'nin sorunlarını çözen değil küresel ölçekte sorun çözen bir partidir. Karabağ'da 30 yıllık Minsk üçlüsünün çözemediği sorunun çözümüne katkıda bulunmuştur. Kendi tavsiyelerinin çözüm olduğunu düşünecek kadar siyasetten uzaklaşmış durumdalar.
Bir patolojiyi bize gösteriyor. Bunlara diyoruz ki kıvanç ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, 6'lı masada bir araya geliyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz. 20 yıldan beri her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan siyasi iradeyi sevmeseniz bile saygı duymanız gerekir. Siyasi etiğin gereğidir.
CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısı nezaketsizliktir. CHP'nin siyasi şov amaçladığı açık, pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmama kararı aldık.
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