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AK Partili belediye başkanı görevinden istifa etti
AK Partili belediye başkanı görevinden istifa etti
Mardin'in Artuklu ilçesinin AK Partili belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T10:02+0300
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politika
ak parti
mardin
istifa
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Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220714/istifa-eden-mhpli-baki-ersoya-bahceliden-davet-1058721831.html
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ak parti, mardin, istifa

AK Partili belediye başkanı görevinden istifa etti

10:02 26.07.2022
© Fotoğraf : Twitter Abdulkadir Tutaşı
Abdulkadir Tutaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Mardin'in Artuklu ilçesinin AK Partili belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mardin'in Artuklu ilçesinde Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeni ile affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
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