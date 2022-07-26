https://tr.sputniknews.com/20220726/almanya-ekonomi-bakani-habeck-kuzey-akim-2nin-onaylanmasi-avrupanin-teslim-olmasi-anlamina-gelir-1059170424.html
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Kuzey Akım 2'nin onaylanması Avrupa'nın teslim olması anlamına gelir
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Kuzey Akım 2'nin onaylanması Avrupa'nın teslim olması anlamına gelir
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının onaylanmasının Avrupa'nın Rusya'ya teslim olması anlamına geleceğini belirtti. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T21:41+0300
2022-07-26T21:41+0300
2022-07-26T21:41+0300
ekonomi
kuzey akım
kuzey akım 2
robert habeck
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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Handelsblatt’a demecinde Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasının Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılığını daha da artıracağını ve Avrupa'nın Rusya'ya teslim olması anlamına geleceğini söyledi.Habeck, “Kuzey Akım 2'nin onaylanması, Rus gazına olan bağımlılığı daha da artıracaktı, bu, son altı aydır yaptığımızın tam tersi bir durum. Elbette, bu aynı zamanda aldığımız tüm yaptırım önlemleriyle birlikte teslim olmak anlamına da gelirdi” ifadelerini kullandı.Rus gazını Baltık Denizi kıyısından başlayarak Avrupa'ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 projesi, iki sualtı boru hattından oluşuyor. Projeyle yılda 55 milyar metreküp doğalgazın Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.
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kuzey akım, kuzey akım 2, robert habeck
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Kuzey Akım 2'nin onaylanması Avrupa'nın teslim olması anlamına gelir
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Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının onaylanmasının Avrupa'nın Rusya'ya teslim olması anlamına geleceğini belirtti.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Handelsblatt’a demecinde Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının devreye alınmasının Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılığını daha da artıracağını ve Avrupa'nın Rusya'ya teslim olması anlamına geleceğini söyledi.
Habeck, “Kuzey Akım 2'nin onaylanması, Rus gazına olan bağımlılığı daha da artıracaktı, bu, son altı aydır yaptığımızın tam tersi bir durum. Elbette, bu aynı zamanda aldığımız tüm yaptırım önlemleriyle birlikte teslim olmak anlamına da gelirdi” ifadelerini kullandı.
Rus gazını Baltık Denizi kıyısından başlayarak Avrupa'ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 projesi, iki sualtı boru hattından oluşuyor. Projeyle yılda 55 milyar metreküp doğalgazın Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.