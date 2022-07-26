https://tr.sputniknews.com/20220726/antalyasporlu-futbolculara-uyku-egitimi-1059137683.html
Antalyasporlu futbolculara uyku eğitimi
Antalyasporlu futbolculara uyku eğitimi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya kampında, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından futbolculara uyku eğitimi verildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T04:22+0300
2022-07-26T04:22+0300
2022-07-26T04:23+0300
spor
antalyaspor
uyku
eğitim
futbol
koç
spor toto süper lig
nuri şahin
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Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre uyku koçu Nick Littlehales, takımın kamp yaptığı oteldeki eğitimde, sporcuları uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirdi.Uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini anlatan İngiliz uyku koçu, ayrıca futbolcuları gözlemlemek için kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi.Littlehales, ardından düşüncelerini futbol sorumlusu Nuri Şahin ile paylaştı.Öte yandan, Almanya kampında günde çift idman gerçekleştiren Akdeniz ekibinde 34 yaşına giren defans oyuncusu Veysel Sarı için doğum günü kutlaması yapıldı.
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antalyaspor, uyku, eğitim, futbol, koç, spor toto süper lig, nuri şahin
Antalyasporlu futbolculara uyku eğitimi
04:22 26.07.2022 (güncellendi: 04:23 26.07.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya kampında, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından futbolculara uyku eğitimi verildi.
Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre uyku koçu Nick Littlehales, takımın kamp yaptığı oteldeki eğitimde, sporcuları uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirdi.
Uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini anlatan İngiliz uyku koçu, ayrıca futbolcuları gözlemlemek için kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi.
Littlehales, ardından düşüncelerini futbol sorumlusu Nuri Şahin ile paylaştı.
Öte yandan, Almanya kampında günde çift idman gerçekleştiren Akdeniz ekibinde 34 yaşına giren defans oyuncusu Veysel Sarı için doğum günü kutlaması yapıldı.