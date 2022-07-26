https://tr.sputniknews.com/20220726/antalyasporlu-futbolculara-uyku-egitimi-1059137683.html

Antalyasporlu futbolculara uyku eğitimi

Antalyasporlu futbolculara uyku eğitimi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya kampında, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından futbolculara uyku eğitimi verildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T04:22+0300

2022-07-26T04:22+0300

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spor

antalyaspor

uyku

eğitim

futbol

koç

spor toto süper lig

nuri şahin

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Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre uyku koçu Nick Littlehales, takımın kamp yaptığı oteldeki eğitimde, sporcuları uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirdi.Uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini anlatan İngiliz uyku koçu, ayrıca futbolcuları gözlemlemek için kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi.Littlehales, ardından düşüncelerini futbol sorumlusu Nuri Şahin ile paylaştı.Öte yandan, Almanya kampında günde çift idman gerçekleştiren Akdeniz ekibinde 34 yaşına giren defans oyuncusu Veysel Sarı için doğum günü kutlaması yapıldı.

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antalyaspor, uyku, eğitim, futbol, koç, spor toto süper lig, nuri şahin