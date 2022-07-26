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Bakan Dönmez: Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız
Haber Global canlı yayınında gündemi değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global televizyonunun Ankara Temsilcisi Işınsu Tezkan moderatörlüğünde, Gazeteci Metehan Demir ve Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor.Bakan Dönmez'in canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
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fatih dönmez, benzin, epdk, doğalgaz, rusya, azerbaycan, iran

Bakan Dönmez: Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız

20:48 26.07.2022 (güncellendi: 21:19 26.07.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA
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Haber Global canlı yayınında gündemi değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global televizyonunun Ankara Temsilcisi Işınsu Tezkan moderatörlüğünde, Gazeteci Metehan Demir ve Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor.
Bakan Dönmez'in canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
"Doğalgaza talep pandemi öncesine göre 10 milyar metreküp arttı. Ana tedarikçilerimiz Rusya, Azerbaycan, İran'la uzun süreli kontratlarımız var. Körfez ülkeleriyle LNG sıvı doğalgaz kontratlarımızı uzatıyoruz. Arz güvenliğimizi sağlama alıyoruz."
"Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de ilk görev yerine 9 Ağustos'ta uğurlayacağız. Bu gemimiz 7. nesil yüksek teknoloji ile donatılmış bir gemi. Abdülhamid Han'ın ilk seferinden umutluyuz."
"Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Karadeniz gazını ulusal sisteme basmaya başlayacağız."
"Elektrik faturalarında yüzde 50 oranında devlet desteği söz konusu. Aylık 500 lira doğalgaz faturası ödüyorsanız, 2 bin liralık bir faturanın 500 lirası size yansıtılıyor. Bin 500 lirası devlet kaynağı ile karşılanıyor. Doğalgazın yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz."
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