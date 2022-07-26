Bakan Dönmez: Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız

"Doğalgaza talep pandemi öncesine göre 10 milyar metreküp arttı. Ana tedarikçilerimiz Rusya, Azerbaycan, İran'la uzun süreli kontratlarımız var. Körfez ülkeleriyle LNG sıvı doğalgaz kontratlarımızı uzatıyoruz. Arz güvenliğimizi sağlama alıyoruz." "Doğalgaza talep pandemi öncesine göre 10 milyar metreküp arttı. Ana tedarikçilerimiz Rusya, Azerbaycan, İran'la uzun süreli kontratlarımız var. Körfez ülkeleriyle LNG sıvı doğalgaz kontratlarımızı uzatıyoruz. Arz güvenliğimizi sağlama alıyoruz."

"Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de ilk görev yerine 9 Ağustos'ta uğurlayacağız. Bu gemimiz 7. nesil yüksek teknoloji ile donatılmış bir gemi. Abdülhamid Han'ın ilk seferinden umutluyuz." "Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de ilk görev yerine 9 Ağustos'ta uğurlayacağız. Bu gemimiz 7. nesil yüksek teknoloji ile donatılmış bir gemi. Abdülhamid Han'ın ilk seferinden umutluyuz."

"Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Karadeniz gazını ulusal sisteme basmaya başlayacağız." "Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Karadeniz gazını ulusal sisteme basmaya başlayacağız."