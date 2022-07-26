https://tr.sputniknews.com/20220726/bursada-cop-evde-bulunan-cocugun-tedavisi-suruyor-ilk-defa-huzurlu-bir-gece-gecirdi-1059166749.html

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor: 'İlk defa huzurlu bir gece geçirdi'

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor: 'İlk defa huzurlu bir gece geçirdi'

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun kan değerlerinin düzeldiğini ancak kalp hızıyla... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T18:59+0300

2022-07-26T18:59+0300

2022-07-26T19:02+0300

çöp

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çocuk

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Akdeniz Üniversitesi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Özkan, burada Anadolu Ajansı muhabirine Cem Muhammet A.'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı."Kınalı kuzum" diye tabir ettiği 9 yaşındaki Cem Muhammet A'nın dün gece ve sabah iştahlı bir şekilde yemek yediğini ifade eden Özkan, "Kuzumuz bizimle güvenli bir gece geçirdi. Hemşire ve doktorlar evladı gibi yaklaşıyor. İlk defa huzurlu bir gece geçirdi. Gözlerinde bir korku yoktu. İnşallah bundan sonraki hayatı da hep güven içerisinde olur" dedi.Cem Muhammet A'nın yemek listesini diyetisyenlerin hazırladığına dikkati çeken Özkan, "Kontrollü yemesi gerekiyor. Kan tablosunda bazı sıkıntılar vardı onları düzelttik. Kalp hızında sıkıntıları var. Onu takip ediyoruz. Sürekli hemşire ve doktorlarıyla konuşması, iletişim kurması çok güzel. Medikal olarak toparlayacak ama kalbindeki yaraları sarmak çok da kolay olmayacaktır. O anlamda destek olmak çok önemli bence. Sosyal hizmetlerin çok titiz bir şekilde takip edeceğine ve çocuğumuza güzel bakacağına eminim. Bütün toplumun sevgi vermesi gerekiyor. Sevgi onu düzeltecek" diye konuştu.Özkan, Cem Muhammet A'nın tedavisinin birkaç hafta daha sürdükten sonra taburcu edeceklerini sözlerine ekledi.Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A'yı baygın halde bulmuştu.Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nce koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü.

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çöp, ev, bursa, çocuk