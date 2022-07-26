https://tr.sputniknews.com/20220726/cekyada-suclulardan-alinan-ferrari-polisin-hizmetine-verildi-1059135798.html

Çekya’da suçlulardan alınan Ferrari, polisin hizmetine verildi

Çekya’da suçlulardan alınan Ferrari, polisin hizmetine verildi

Çekya’da emniyet güçleri tarafından suçlulardan alınan Ferrari, suçla mücadele amacıyla polisin hizmetine verildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T02:04+0300

2022-07-26T02:04+0300

2022-07-26T02:08+0300

yaşam

çekya

ferrari

polis

emniyet

suçlu

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Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile polis aracına dönüştürülerek güvenlik güçlerinin filosuna eklenen Ferrari'yi tanıttı.Müdürlüğün yazılı açıklamasında, daha önce suçlulara hizmet eden spor arabanın artık suçla mücadelede emniyet güçlerine katkı sağlayacağı belirtildi.'Ferrari ile otomobil hırsızları yakalanacak'Yaklaşık 12 bin euro masraf yapılarak polis aracı donanımı ve görünümüne kavuşturulan Ferrari’nin özellikle yasa dışı yarışları engellemek ve otomobil hırsızlarını yakalamak amacıyla kullanılacağı kaydedildi.Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Tomas Kubık, emniyet güçlerinin geçen yıl piyasa değeri yüksek 900’e yakın otomobile el koyduğunu belirterek, bu araçların büyük bir kısmının satılarak elde edilen gelirin devlet hazinesine aktarıldığını kaydetti.Kubık, el konulan araçların bir kısmının ise suçluların kamuya verdikleri zararların tazmininde kullanıldığını, belirli bir oranının da Ferrari'de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine verildiğini ifade etti.

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