https://tr.sputniknews.com/20220726/el-pais-avrupada-gaz-konusunda-ciddi-bir-bolunme-yasaniyor-1059166435.html
El Pais: Avrupa'da gaz konusunda ciddi bir bölünme yaşanıyor
El Pais: Avrupa'da gaz konusunda ciddi bir bölünme yaşanıyor
İspanya’nın El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin, derinleşen enerji krizi bağlamında, blok içinde büyük bölünmeyle karşı karşıya olduğunu, ilk çatlakların... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T20:59+0300
2022-07-26T20:59+0300
2022-07-26T20:59+0300
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avrupa birliği
doğalgaz
brüksel
ispanya
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“Avrupa Birliği sarsılıyor” ifadesine yer verilen haberde, Brüksel’in, doğalgaz tüketiminin normlara bağlanması ve azaltılması gibi ‘istisnai’ tedbirlerin birliğin bölünmesine yol açmasından korktuğu kaydedildi. Bununla birlikte, olası enerji ve ekonomik kriz karşısında öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek ‘ilk çatlakların’ ortaya çıkmaya başladığı uyarısı yapıldı.Doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma teklifinin, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında derin fikir ayrılıklarını ortaya çıkardığını yazan El Pais, anlaşmazlıkların son haftalarda enerji alanının dışına taştığını, ‘kuzey’ ve ‘güney’ arasındaki bölünmenin maliye ve para politikasında da boy gösterdiğini belirtti.Haberde, “Avrupa Birliği, on yıldan biraz uzun bir süre içinde üçüncü kezdir varoluşsal bir krizle karşı karşıya. Bu kriz, blok ortaklarının uyumunu ve yıllar boyunca özenle oluşturulmuş tek sosyal, ekonomik ve parasal alanı sürdürme yeteneklerini test edecek” dendi.
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Vitaliy Podvitskiy
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karikatür , avrupa birliği, doğalgaz, brüksel, ispanya
El Pais: Avrupa'da gaz konusunda ciddi bir bölünme yaşanıyor
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İspanya’nın El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin, derinleşen enerji krizi bağlamında, blok içinde büyük bölünmeyle karşı karşıya olduğunu, ilk çatlakların ortaya çıkmaya başladığını belirtti.
“Avrupa Birliği sarsılıyor
” ifadesine yer verilen haberde
, Brüksel’in, doğalgaz tüketiminin normlara bağlanması ve azaltılması gibi ‘istisnai’ tedbirlerin birliğin bölünmesine yol açmasından korktuğu kaydedildi. Bununla birlikte, olası enerji ve ekonomik kriz karşısında öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek ‘ilk çatlakların’ ortaya çıkmaya başladığı uyarısı yapıldı.
Doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma teklifinin, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında derin fikir ayrılıklarını ortaya çıkardığını yazan El Pais, anlaşmazlıkların son haftalarda enerji alanının dışına taştığını, ‘kuzey’ ve ‘güney’ arasındaki bölünmenin maliye ve para politikasında da boy gösterdiğini belirtti.
Haberde, “Avrupa Birliği, on yıldan biraz uzun bir süre içinde üçüncü kezdir varoluşsal bir krizle karşı karşıya. Bu kriz, blok ortaklarının uyumunu ve yıllar boyunca özenle oluşturulmuş tek sosyal, ekonomik ve parasal alanı sürdürme yeteneklerini test edecek” dendi.