Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenerek altı yıl süren 2. Dünya Savaşı'na son vermesinin 73. yıldönümünü coşkuyla kutladı.
ABD Kongresi'nin Pentagon'un 2019 Mali Yılı Savunma Bütçesi kapsamında, Suriye'de PYD'nin de dahil olduğu gruplara yönelik eğit-donat programına ayrılan bütçeyi arttırmayı planladığı belirtildi.
Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıkladı. Erdoğan yeni dönemde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlara yenilerinin ekleneceğinin işaretini verdi.
Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Sylvie Bermann, Paris'in artık Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın koşulsuz olarak görevden ayrılmasını talep etmediğini belirterek, kendileri için önceliğin terörle mücadele olduğunu söyledi.
NATO üyesi Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri için Rusya'yla imzaladığı anlaşma Batı'da yoğun şekilde tartışılırken NI, İttifak'ın kaygılarını derinleştiren bir diğer Rus yapımı askeri araca dikkat çekti.
Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ile bağlantılı olarak Suriye Sivil Savunması adıyla kurulan ve daha sonra Beyaz Miğferler adını alan grup, ABD'nin kendilerine para göndermeyi kestiğini duyurdu.
Rusya ve Suriye’nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Lahey’deki merkez ofisine Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal saldırı iddialarını yalanlayan 17 tanık getirmesine dünyanın önde gelen siyasileri ve medya kuruluşlarının verdiği tepkiler dikkat çekiciydi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 2026 Dünya Kupası adaylığını desteklemeyen ülkeleri yardımdan mahrum etmekle tehdit etti.
Tarihi zirvede bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan tamamen arındırılması' amacıyla ortak deklarasyon imzaladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokrasiyi korumak için ‘fake’ (sahte) haberlere karşı mücadele çağrısında bulundu.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Im Jong-seok, Kim ile Moon arasındaki zirve programının detaylarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr "Katar ABD'nin askeri güvencesini kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda" ifadelerini kullandı.
Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada Rusya’nın Suriye, Ukrayna ve diğer komşu ülkelerdeki eylemlerinin kabul edilemez olduğu ileri sürüldü.
National Interest dergisinde yer alan Dave Majumdar imzalı makalede, Pentagon’un Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçirmek için Rus hava savunma sistemlerine gölge düşürmeye çalıştığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Washington’ın Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kontrolündeki bölgeleri restore etmek istemediklerini söyledi.
Demokratların ABD Senatosu’ndaki lideri Chuck Schumer, gelecek hafta, marihuananın federal düzeyde suç olmaktan çıkarılmasını öngören yasa tasarısını sunma niyetinde olduğunu açıkladı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve El Nusra'nın (yeni adıyla Fetih el Şam) Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kontrolünü arttırmaya devam ettiği ve burada ABD'nin himayesinde özerk bir bölge kurmak istedikleri iddia edildi.
Güney Kore ve ABD liderleriyle iki tarihi zirveye hazırlanan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un CIA Direktörü Mike Pompeo ile bu ay başında gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Küba lideri Raul Castro, 2008'den bu yana yürüttüğü devlet başkanlığı görevini bırakıyor. Castro ailesi yaklaşık 60 yıl boyunca Küba'yı yönetti. ABD Dışişleri ise Küba'da bugün yapılması beklenen seçimlerin 'demokratik' olamadığını öne sürdü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazdı.
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