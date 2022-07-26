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Hindistan’da 26 kişi sahte içkiden öldü
Hindistan’da 26 kişi sahte içkiden öldü
Hindistan’n Gujarat eyaletinde sahte içki tüketen 26 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi hastaneye sevk edildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
hindistan
sahte içki
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Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte içki tüketen en az 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve 30’dan fazla kişinin de hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Batı Bengal eyaletinde 2011 yılında 170'den fazla kişi, kaçak içki sonucu hayatını kaybetmişti. Hindistan'da her yıl tüketilen 5 milyar litre alkolün sadece yüzde 40'ı yasal olarak üretiliyor. Hindistan’ın Bihar, Gujarat, Mizoram ve Nagaland eyaletlerinde alkol tüketmek ve satmak yasaklanmıştı.
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hindistan, sahte içki

Hindistan’da 26 kişi sahte içkiden öldü

10:44 26.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayoalkol - bira
alkol - bira - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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Hindistan’n Gujarat eyaletinde sahte içki tüketen 26 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi hastaneye sevk edildi.
Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte içki tüketen en az 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve 30’dan fazla kişinin de hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Batı Bengal eyaletinde 2011 yılında 170'den fazla kişi, kaçak içki sonucu hayatını kaybetmişti.
Hindistan'da her yıl tüketilen 5 milyar litre alkolün sadece yüzde 40'ı yasal olarak üretiliyor. Hindistan’ın Bihar, Gujarat, Mizoram ve Nagaland eyaletlerinde alkol tüketmek ve satmak yasaklanmıştı.
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