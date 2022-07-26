https://tr.sputniknews.com/20220726/hindistanda-26-kisi-sahte-ickiden-oldu--1059142281.html

Hindistan’da 26 kişi sahte içkiden öldü

Hindistan’da 26 kişi sahte içkiden öldü

Hindistan’n Gujarat eyaletinde sahte içki tüketen 26 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi hastaneye sevk edildi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T10:44+0300

2022-07-26T10:44+0300

2022-07-26T10:44+0300

dünya

hindistan

sahte içki

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Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte içki tüketen en az 26 kişinin hayatını kaybetmesi ve 30’dan fazla kişinin de hastaneye kaldırılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Batı Bengal eyaletinde 2011 yılında 170'den fazla kişi, kaçak içki sonucu hayatını kaybetmişti. Hindistan'da her yıl tüketilen 5 milyar litre alkolün sadece yüzde 40'ı yasal olarak üretiliyor. Hindistan’ın Bihar, Gujarat, Mizoram ve Nagaland eyaletlerinde alkol tüketmek ve satmak yasaklanmıştı.

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hindistan, sahte içki