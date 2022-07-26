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'Parmak izi alacağız' diyerek altınlarını çaldılar
'Parmak izi alacağız' diyerek altınlarını çaldılar
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtıp, kocasının adli olaya karıştığını belirterek, parmak izi alma bahanesiyle girdiği evde... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T17:02+0300
2022-07-26T17:02+0300
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Kastamonu Obrucak köyünde geçen hafta meydana gelen olayda S.A.'nın evindeki sabit telefonu arayan bir kişi, kocasının adli bir olaya karıştığını belirterek, jandarma personelinin eve geleceğini söyledi.S.A.'nın evine gelerek kendisini jandarma personeli olarak tanıtan S.T., ziynet eşyalarından parmak izi alacaklarını belirterek, S.A.'nın kolundaki bilezikler ile evdeki altınları aldı.S.A. akşam saatlerinde dolandırıldığını anlayarak jandarmayı aradı. Görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini tespit ederek takibe başladı.S.T.'nin Kastamonu'dan Mersin'e gittiği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada çalınan altınlar şüphelinin üzerinde bulundu. S.T., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ziynet eşyaları, tutanak karşılığında S.A.'ya teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220726/cocuga-emanet-edilen-dukkandan-telefon-caldi-babam-burada-olmadigi-icin-gozyaslarina-boguldum-1059151667.html
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türkiye, kastamonu, hırsız, hırsızlık, altın

'Parmak izi alacağız' diyerek altınlarını çaldılar

17:02 26.07.2022
© DHA'Parmak izi alacağız' diyerek altınlarını çaldı
'Parmak izi alacağız' diyerek altınlarını çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© DHA
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtıp, kocasının adli olaya karıştığını belirterek, parmak izi alma bahanesiyle girdiği evde S.A'nın altınlarını çalan S.T., yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanırken, altınlar da sahibine teslim edildi.
Kastamonu Obrucak köyünde geçen hafta meydana gelen olayda S.A.'nın evindeki sabit telefonu arayan bir kişi, kocasının adli bir olaya karıştığını belirterek, jandarma personelinin eve geleceğini söyledi.
S.A.'nın evine gelerek kendisini jandarma personeli olarak tanıtan S.T., ziynet eşyalarından parmak izi alacaklarını belirterek, S.A.'nın kolundaki bilezikler ile evdeki altınları aldı.
S.A. akşam saatlerinde dolandırıldığını anlayarak jandarmayı aradı. Görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini tespit ederek takibe başladı.
S.T.'nin Kastamonu'dan Mersin'e gittiği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada çalınan altınlar şüphelinin üzerinde bulundu. S.T., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ziynet eşyaları, tutanak karşılığında S.A.'ya teslim edildi.
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