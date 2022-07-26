https://tr.sputniknews.com/20220726/turkan-soraydan-takipcilerine-uyari-1059173303.html
Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı
Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerine uyarıda bulundu 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T23:40+0300
2022-07-26T23:40+0300
2022-07-26T23:40+0300
yaşam
türkan şoray
sosyal medya
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Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, kendisi adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerini uyardı.Konuyla alakalı Instagram'dan açıklama yapan Türkan Şoray, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır." dedi.
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türkan şoray, sosyal medya
Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerine uyarıda bulundu
Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, kendisi adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerini uyardı.
Konuyla alakalı Instagram'dan açıklama yapan Türkan Şoray, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır." dedi.