https://tr.sputniknews.com/20220726/turkan-soraydan-takipcilerine-uyari-1059173303.html

Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı

Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerine uyarıda bulundu 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T23:40+0300

2022-07-26T23:40+0300

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yaşam

türkan şoray

sosyal medya

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Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, kendisi adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerini uyardı.Konuyla alakalı Instagram'dan açıklama yapan Türkan Şoray, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır." dedi.

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türkan şoray, sosyal medya