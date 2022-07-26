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Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı
Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerine uyarıda bulundu 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, kendisi adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerini uyardı.Konuyla alakalı Instagram'dan açıklama yapan Türkan Şoray, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır." dedi.
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türkan şoray, sosyal medya

Türkan Şoray'dan takipçilerine uyarı

23:40 26.07.2022
© DHATürkan Şoray ve Kadir İnanır
Türkan Şoray ve Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© DHA
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerine uyarıda bulundu
Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, kendisi adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerini uyardı.
Konuyla alakalı Instagram'dan açıklama yapan Türkan Şoray, "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır." dedi.
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