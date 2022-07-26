https://tr.sputniknews.com/20220726/yegenini-cop-evde-tutan-teyze-annesi-olmadigimi-ogrenince-tepki-olarak-yemek-yememeye-basladi-1059155600.html

Yeğenini çöp evde tutan teyze: Annesi olmadığımı öğrenince tepki olarak yemek yememeye başladı

Yeğenini çöp evde tutan teyze: Annesi olmadığımı öğrenince tepki olarak yemek yememeye başladı

Bursa'da bir çocuğun evde kapalı bulunmasının ardından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Kamuran Pınar A., çocuğun kendisini... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T15:03+0300

2022-07-26T15:03+0300

2022-07-26T15:19+0300

bursa

türkiye

çocuk istismarı

mahkeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059155250_0:157:1600:1057_1920x0_80_0_0_b93b1774e906fda67b94ea3aaf7060fd.jpg

Bursa'da bir çocuğun yaklaşık 1 yıl boyunca teyzesi tarafından eve kapatılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Kirayı ödemediği için evin içine giren ekiplerin bulduğu çocuk 17 kilo bulundu. Olayla ilgili tutuklanan teyze Kamuran Pınar A., mahkemede verdiği ifadesinde İstanbul'da 15 yıl el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını, 2013 yılında Bursa'ya yerleştiğini, son 2 yıldır da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.‘Yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı’Boşandığı eşinden, velayeti kendisinde olan bir kızının bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A., ifadesinde şöyle dedi:'9 aydır çocuğu hiç görmedik'Çöp evi kiraya veren emlakçı Nur Banu Aşık da "Kiracı 13 aydır kira ödemedi. 6 ay önce tahliye davası açtık. Perşembe günü sonuçlandı. Elektrik ve su kesik olduğu için su ihtiyacını, cami avlusundan karşılıyordu. Evde ise salça kutularının üzerinde mumlar bulunuyordu. Bu şekilde evi aydınlatıyordu. Evdeki sadece çöpler toplandı. Polis incelemesinden sonra temizlik yapılacak. Komşuları yaptıkları açıklamalarda son 9 aydır çocuğu hiç görmediklerini söyledi. Ev, kendisine eşyaları olarak verildi. Şimdi tüm eşyaları atacağız. Dairenin içi komple yenilenecek" dedi.'Annesinin evini ikamet göstermiş'Kamuran Pınar A., kaldığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Muhtarı Hasan Sert ise yaşananlar karşısında şoke olduğunu söyledi. Kamuran Pınar A.'nın defalarca yanına gelip, iş istediğini belirten Sert, "Kendisini bana iş bulamayan öğretmen olarak tanıttı. Öyle değilmiş, kendisine 3-4 kez iş buldum. Bu iş yerlerinde en fazla 4-5 gün çalışıp, ayrıldı ve anlaşamadığını söyledi. Paraya ihtiyacı bulunduğunu belirtip, yardım talep etti. Her türlü yardımı yaptık. Marketlerden alışveriş yapması için hediye çeki de verdik. Kamuran Pınar A. ayrıca Karaman Mahallesi'nde annesinin evini ikamet göstermiş. Kadın Sığınma Evi'nde de bir süre kalmış. Bunları da sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.Gizlilik kararı varmışBu arada eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan Kamuran Pınar A.'nın, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerindeki bilgilerinde gizlilik kararı olduğu ortaya çıktı. Yasemin A.'ın oğlu için kayıp başvurusu yaptığı ancak gizlilik kararı nedeniyle kolluk kuvvetlerinin teyzeye ulaşamadığı bildirildi. Hakkında arama kararı çıkartılan Kamuran Pınar A.'nın, daha önce yaşadığı Karaman Mahallesi'ndeki adresi ikamet olarak gösterdiği tespit edildi. Bu evde yapılan aramada çocuğun izine rastlanmadı. Kamuran Pınar A.'nın ise ifadesine başvurulduğu daha sonra salıverildiği öğrenildi. Öte yandan olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220725/bursada-cop-evde-hapsedilen-cocugun-teyzesi-tutuklama-istemiyle-hakimlige-sevk-edildi-1059120639.html

bursa

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, çocuk istismarı, mahkeme