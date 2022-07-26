https://tr.sputniknews.com/20220726/yegenini-cop-evde-tutan-teyze-annesi-olmadigimi-ogrenince-tepki-olarak-yemek-yememeye-basladi-1059155600.html
Yeğenini çöp evde tutan teyze: Annesi olmadığımı öğrenince tepki olarak yemek yememeye başladı
Yeğenini çöp evde tutan teyze: Annesi olmadığımı öğrenince tepki olarak yemek yememeye başladı
Bursa'da bir çocuğun evde kapalı bulunmasının ardından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Kamuran Pınar A., çocuğun kendisini... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:03+0300
2022-07-26T15:03+0300
2022-07-26T15:19+0300
bursa
türkiye
çocuk istismarı
mahkeme
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Bursa'da bir çocuğun yaklaşık 1 yıl boyunca teyzesi tarafından eve kapatılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Kirayı ödemediği için evin içine giren ekiplerin bulduğu çocuk 17 kilo bulundu. Olayla ilgili tutuklanan teyze Kamuran Pınar A., mahkemede verdiği ifadesinde İstanbul'da 15 yıl el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını, 2013 yılında Bursa'ya yerleştiğini, son 2 yıldır da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.‘Yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı’Boşandığı eşinden, velayeti kendisinde olan bir kızının bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A., ifadesinde şöyle dedi:'9 aydır çocuğu hiç görmedik'Çöp evi kiraya veren emlakçı Nur Banu Aşık da "Kiracı 13 aydır kira ödemedi. 6 ay önce tahliye davası açtık. Perşembe günü sonuçlandı. Elektrik ve su kesik olduğu için su ihtiyacını, cami avlusundan karşılıyordu. Evde ise salça kutularının üzerinde mumlar bulunuyordu. Bu şekilde evi aydınlatıyordu. Evdeki sadece çöpler toplandı. Polis incelemesinden sonra temizlik yapılacak. Komşuları yaptıkları açıklamalarda son 9 aydır çocuğu hiç görmediklerini söyledi. Ev, kendisine eşyaları olarak verildi. Şimdi tüm eşyaları atacağız. Dairenin içi komple yenilenecek" dedi.'Annesinin evini ikamet göstermiş'Kamuran Pınar A., kaldığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Muhtarı Hasan Sert ise yaşananlar karşısında şoke olduğunu söyledi. Kamuran Pınar A.'nın defalarca yanına gelip, iş istediğini belirten Sert, "Kendisini bana iş bulamayan öğretmen olarak tanıttı. Öyle değilmiş, kendisine 3-4 kez iş buldum. Bu iş yerlerinde en fazla 4-5 gün çalışıp, ayrıldı ve anlaşamadığını söyledi. Paraya ihtiyacı bulunduğunu belirtip, yardım talep etti. Her türlü yardımı yaptık. Marketlerden alışveriş yapması için hediye çeki de verdik. Kamuran Pınar A. ayrıca Karaman Mahallesi'nde annesinin evini ikamet göstermiş. Kadın Sığınma Evi'nde de bir süre kalmış. Bunları da sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.Gizlilik kararı varmışBu arada eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan Kamuran Pınar A.'nın, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerindeki bilgilerinde gizlilik kararı olduğu ortaya çıktı. Yasemin A.'ın oğlu için kayıp başvurusu yaptığı ancak gizlilik kararı nedeniyle kolluk kuvvetlerinin teyzeye ulaşamadığı bildirildi. Hakkında arama kararı çıkartılan Kamuran Pınar A.'nın, daha önce yaşadığı Karaman Mahallesi'ndeki adresi ikamet olarak gösterdiği tespit edildi. Bu evde yapılan aramada çocuğun izine rastlanmadı. Kamuran Pınar A.'nın ise ifadesine başvurulduğu daha sonra salıverildiği öğrenildi. Öte yandan olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220725/bursada-cop-evde-hapsedilen-cocugun-teyzesi-tutuklama-istemiyle-hakimlige-sevk-edildi-1059120639.html
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bursa, çocuk istismarı, mahkeme
Yeğenini çöp evde tutan teyze: Annesi olmadığımı öğrenince tepki olarak yemek yememeye başladı
15:03 26.07.2022 (güncellendi: 15:19 26.07.2022) Abone ol
Bursa'da bir çocuğun evde kapalı bulunmasının ardından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Kamuran Pınar A., çocuğun kendisini annesi olarak bildiğini annesi olmadığını öğrendiğinde ise yemek yemeyi kestiği için bu kiloya düştüğünü söyledi.
Bursa'da bir çocuğun yaklaşık 1 yıl boyunca teyzesi tarafından eve kapatılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Kirayı ödemediği için evin içine giren ekiplerin bulduğu çocuk 17 kilo bulundu. Olayla ilgili tutuklanan teyze Kamuran Pınar A., mahkemede verdiği ifadesinde İstanbul'da 15 yıl el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını, 2013 yılında Bursa'ya yerleştiğini, son 2 yıldır da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.
‘Yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı’
Boşandığı eşinden, velayeti kendisinde olan bir kızının bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A., ifadesinde şöyle dedi:
"Kardeşim Yasemin'in oğlu C.M., 1 yaşından itibaren benimledir. C.'nin de ihtiyaçlarını karşılıyordum. Bursa'da görev yapan avukatım ile 3-4 ay önce yaptığım konuşmada kendisine, 'Gerçek annesi olarak beni bilen C. büyüdü. Artık gerçek annesini tanıyıp, okula başlaması gerekiyor' dedim. C., bunları duyunca tepki gösterdi. O günden sonra yemek yememeye başladı. Sadece sevdiği için dışardan istediğimiz bazı hazır yiyecekleri yiyordu. C.'nin zayıflığının tek nedeni bu. Ayrıca yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı. Olay günü polisler, benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek, bizi polis merkezine çağırdı. Ben de C.'nin agresif hareketler yapacağından şüphelenip, odasının kapısını kilitledim. Eşyalarımı ise valizim olmadığı için çöp poşetlerine koydum."
'9 aydır çocuğu hiç görmedik'
Çöp evi kiraya veren emlakçı Nur Banu Aşık da "Kiracı 13 aydır kira ödemedi. 6 ay önce tahliye davası açtık. Perşembe günü sonuçlandı. Elektrik ve su kesik olduğu için su ihtiyacını, cami avlusundan karşılıyordu. Evde ise salça kutularının üzerinde mumlar bulunuyordu. Bu şekilde evi aydınlatıyordu. Evdeki sadece çöpler toplandı. Polis incelemesinden sonra temizlik yapılacak. Komşuları yaptıkları açıklamalarda son 9 aydır çocuğu hiç görmediklerini söyledi. Ev, kendisine eşyaları olarak verildi. Şimdi tüm eşyaları atacağız. Dairenin içi komple yenilenecek" dedi.
'Annesinin evini ikamet göstermiş'
Kamuran Pınar A., kaldığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Muhtarı Hasan Sert ise yaşananlar karşısında şoke olduğunu söyledi. Kamuran Pınar A.'nın defalarca yanına gelip, iş istediğini belirten Sert, "Kendisini bana iş bulamayan öğretmen olarak tanıttı. Öyle değilmiş, kendisine 3-4 kez iş buldum. Bu iş yerlerinde en fazla 4-5 gün çalışıp, ayrıldı ve anlaşamadığını söyledi. Paraya ihtiyacı bulunduğunu belirtip, yardım talep etti. Her türlü yardımı yaptık. Marketlerden alışveriş yapması için hediye çeki de verdik. Kamuran Pınar A. ayrıca Karaman Mahallesi'nde annesinin evini ikamet göstermiş. Kadın Sığınma Evi'nde de bir süre kalmış. Bunları da sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.
Gizlilik kararı varmış
Bu arada eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan Kamuran Pınar A.'nın, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerindeki bilgilerinde gizlilik kararı olduğu ortaya çıktı. Yasemin A.'ın oğlu için kayıp başvurusu yaptığı ancak gizlilik kararı nedeniyle kolluk kuvvetlerinin teyzeye ulaşamadığı bildirildi. Hakkında arama kararı çıkartılan Kamuran Pınar A.'nın, daha önce yaşadığı Karaman Mahallesi'ndeki adresi ikamet olarak gösterdiği tespit edildi. Bu evde yapılan aramada çocuğun izine rastlanmadı. Kamuran Pınar A.'nın ise ifadesine başvurulduğu daha sonra salıverildiği öğrenildi. Öte yandan olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.