https://tr.sputniknews.com/20220726/yokten-vakif-universitelerine-ucret-uyarisi-1059156594.html
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
YÖK, vakıf üniversitelerine bir yazı göndererek ücretlerin tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir şekilde belirlenmesini istedi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:23+0300
2022-07-26T15:23+0300
2022-07-26T15:23+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
bezmialem vakıf üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101382/29/1013822910_0:66:1132:703_1920x0_80_0_0_87666ba936dcb0e92c6c3add37ecae0d.jpg
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.Yükseköğretim Kurulu'na ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220722/yok-ogrenci-affina-iliskin-usul-ve-esaslari-belirledi-1059025112.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101382/29/1013822910_54:0:1078:768_1920x0_80_0_0_d97676432ece1b0fe4ef2d033dccbc67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yök, yükseköğretim kurulu (yök), bezmialem vakıf üniversitesi
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
Abone ol
YÖK, vakıf üniversitelerine bir yazı göndererek ücretlerin tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir şekilde belirlenmesini istedi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.
Yükseköğretim Kurulu'na ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
"Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur."