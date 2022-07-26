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YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı
YÖK, vakıf üniversitelerine bir yazı göndererek ücretlerin tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir şekilde belirlenmesini istedi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
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yök
yükseköğretim kurulu (yök)
bezmialem vakıf üniversitesi
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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.Yükseköğretim Kurulu'na ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), bezmialem vakıf üniversitesi

YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı

15:23 26.07.2022
© AA / ArşivYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© AA / Arşiv
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YÖK, vakıf üniversitelerine bir yazı göndererek ücretlerin tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir şekilde belirlenmesini istedi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.
Yükseköğretim Kurulu'na ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
"Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur."
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