https://tr.sputniknews.com/20220726/yokten-vakif-universitelerine-ucret-uyarisi-1059156594.html

YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı

YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'ücret' uyarısı

YÖK, vakıf üniversitelerine bir yazı göndererek ücretlerin tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir şekilde belirlenmesini istedi. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T15:23+0300

2022-07-26T15:23+0300

2022-07-26T15:23+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

bezmialem vakıf üniversitesi

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.Yükseköğretim Kurulu'na ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20220722/yok-ogrenci-affina-iliskin-usul-ve-esaslari-belirledi-1059025112.html

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), bezmialem vakıf üniversitesi