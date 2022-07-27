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Adıyaman'da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında yapılan kaçak kazıda 27 iskelet bulundu
Adıyaman'da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında yapılan kaçak kazıda 27 iskelet bulundu
Adıyaman’da defineciler tarafından kaçak kazı yapılan Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 10 metrekarelik bir mezar odasından 27 adet iskelet çıktı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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adıyaman, фото, iskelet, kaçak kazı

Adıyaman'da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında yapılan kaçak kazıda 27 iskelet bulundu

12:16 27.07.2022 (güncellendi: 12:27 27.07.2022)
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Adıyaman’da defineciler tarafından kaçak kazı yapılan Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 10 metrekarelik bir mezar odasından 27 adet iskelet çıktı.
© İHAOlay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Örenli köyünde meydana geldi. Defineciler tarafından iş makinasıyla giriş kısmı açılan ve kaçak kazı yapılan bin 700 yıllık tarihi mezar odasının toplu mezar olduğu ortaya çıktı.
Adıyaman’da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında kaçak kazı: 27 iskelet bulundu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Örenli köyünde meydana geldi. Defineciler tarafından iş makinasıyla giriş kısmı açılan ve kaçak kazı yapılan bin 700 yıllık tarihi mezar odasının toplu mezar olduğu ortaya çıktı.
© İHAKaçak kazı yapıldığı fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler defineciler tarafından kazılan mezar ile ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.
Adıyaman’da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında kaçak kazı: 27 iskelet bulundu - Sputnik Türkiye
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© İHA
Kaçak kazı yapıldığı fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler defineciler tarafından kazılan mezar ile ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.
© İHAAdıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri, defineciler tarafından tahrip edilen Roma Dönemine ait mezarda yaptıkları kazıda ilginç bir durum ile karşılaştı.
Adıyaman’da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında kaçak kazı: 27 iskelet bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri, defineciler tarafından tahrip edilen Roma Dönemine ait mezarda yaptıkları kazıda ilginç bir durum ile karşılaştı.
© İHAİçerisinde sadece 1 adet kaya mezar bulunan odada 27 iskelet çıkartıldı. Olağandışı bu durum ile ilgili Müze Müdürlüğü yetkilileri, daha önce sayı olarak hiç bu kadar iskeletin bir oda mezarında görülmediğini dile getirdi.
Adıyaman’da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında yapılan kaçak kazıda 27 iskelet bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
İçerisinde sadece 1 adet kaya mezar bulunan odada 27 iskelet çıkartıldı. Olağandışı bu durum ile ilgili Müze Müdürlüğü yetkilileri, daha önce sayı olarak hiç bu kadar iskeletin bir oda mezarında görülmediğini dile getirdi.
© İHAOda mezarda kazı çalışması yapan ekipler, 27 iskeletin yanı sıra ağırsak ve cam göz yaşı şişesi de buldu. Mezar odasında bulunan iskeletler, temizlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğüne getirildi. Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman’da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında yapılan kaçak kazıda 27 iskelet bulundu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Oda mezarda kazı çalışması yapan ekipler, 27 iskeletin yanı sıra ağırsak ve cam göz yaşı şişesi de buldu. Mezar odasında bulunan iskeletler, temizlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğüne getirildi. Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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