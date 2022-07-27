Adıyaman'da Roma Dönemi'ne ait mezar odasında yapılan kaçak kazıda 27 iskelet bulundu

© İHA İçerisinde sadece 1 adet kaya mezar bulunan odada 27 iskelet çıkartıldı. Olağandışı bu durum ile ilgili Müze Müdürlüğü yetkilileri, daha önce sayı olarak hiç bu kadar iskeletin bir oda mezarında görülmediğini dile getirdi.