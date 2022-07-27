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Araştırma: Kovid-19 salgınının merkez üssü laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı
Araştırma: Kovid-19 salgınının merkez üssü laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı
Kovid-19 salgınının başlangıcına ilişkin yapılan yeni değerlendirmeler, virüsün kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan kentindeki hayvan... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T05:16+0300
2022-07-27T05:16+0300
koronavirüs
kovid-19
salgın
merkez
vuhan
çin
çin halk cumhuriyeti
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Yayımlanan 2 hakem onaylı çalışma kapsamında Kovid-19'un Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı ilk zamanlara ilişkin genetik incelemelerden elde edilen bilgiler yeniden değerlendirildi.Araştırmalar, ilk Kovid-19 vakalarının Vuhan kentindeki deniz ürünleri pazarı etrafında toplanmasına ilişkin bilgiler ışığında 2019 sonlarında pazarda satılan canlı memelilerde Sars-Cov-2 virüsü bulunduğunu gösterdi.Pazar yerinde virüs tespit edilen alanlara ilişkin bir harita ortaya koyan çalışma, pozitif örneklerin daha çok pazar yerinin güneybatı tarafında Rakun köpeklerinin satıldığı yerde görüldüğünü ortaya koydu.Bilim insanları, Sars-Cov-2 virüsüne duyarlı hayvanların 2019 sonlarında pazarda satıldığını doğruladı.Çalışma, virüsün 2 farklı yayılma yolu izlediğini; hayvandan insana ve daha sonra enfekte olan insanlardan pazarda alışveriş yapan diğer insanlara bulaştığına dikkati çekti.Bilim insanları, Vuhan'da virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yalnızca yüzde 50'sinin pazar yeri ile doğrudan bir teması olduğunu tespit ettiklerini ancak hastalığın daha sonra semptom gösterenler tarafından yayıldığını bildirdi.'Enfeksiyon zinciri'Araştırmanın baş yazarı ve biyolog Prof Micheal Worobey, pazardaki satıcıların virüsle enfekte olan ilk kişiler olduğunu ve daha sonra pazar çevresindeki topluluk içinde bir 'enfeksiyon zinciri' oluşturduğunu kaydetti.Araştırmayı yürütenlerden Glasgow Üniversitesinde görevli virolog Prof. David Robertson, çalışmanın virüsün laboratuvardan geldiğine ilişkin "yanlış inancı" düzelteceğini umduğunu ifade etti.Bazı çevreler, virüsün, yarasalar üzerine inceleme yapan Vuhan Viroloji Enstitüsündeki laboratuvardan sızmış olabileceğini iddia ediyor.
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kovid-19, salgın, merkez, vuhan, çin, çin halk cumhuriyeti

Araştırma: Kovid-19 salgınının merkez üssü laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı

05:16 27.07.2022
© REUTERS / Aly SongKoronavirüs - Vuhan
Koronavirüs - Vuhan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© REUTERS / Aly Song
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Kovid-19 salgınının başlangıcına ilişkin yapılan yeni değerlendirmeler, virüsün kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan kentindeki hayvan pazarı olduğuna dair 'güçlü kanıtların' olduğunu gösterdi.
Yayımlanan 2 hakem onaylı çalışma kapsamında Kovid-19'un Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı ilk zamanlara ilişkin genetik incelemelerden elde edilen bilgiler yeniden değerlendirildi.
Araştırmalar, ilk Kovid-19 vakalarının Vuhan kentindeki deniz ürünleri pazarı etrafında toplanmasına ilişkin bilgiler ışığında 2019 sonlarında pazarda satılan canlı memelilerde Sars-Cov-2 virüsü bulunduğunu gösterdi.
Pazar yerinde virüs tespit edilen alanlara ilişkin bir harita ortaya koyan çalışma, pozitif örneklerin daha çok pazar yerinin güneybatı tarafında Rakun köpeklerinin satıldığı yerde görüldüğünü ortaya koydu.
Bilim insanları, Sars-Cov-2 virüsüne duyarlı hayvanların 2019 sonlarında pazarda satıldığını doğruladı.
Çalışma, virüsün 2 farklı yayılma yolu izlediğini; hayvandan insana ve daha sonra enfekte olan insanlardan pazarda alışveriş yapan diğer insanlara bulaştığına dikkati çekti.
Bilim insanları, Vuhan'da virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yalnızca yüzde 50'sinin pazar yeri ile doğrudan bir teması olduğunu tespit ettiklerini ancak hastalığın daha sonra semptom gösterenler tarafından yayıldığını bildirdi.

'Enfeksiyon zinciri'

Araştırmanın baş yazarı ve biyolog Prof Micheal Worobey, pazardaki satıcıların virüsle enfekte olan ilk kişiler olduğunu ve daha sonra pazar çevresindeki topluluk içinde bir 'enfeksiyon zinciri' oluşturduğunu kaydetti.
Araştırmayı yürütenlerden Glasgow Üniversitesinde görevli virolog Prof. David Robertson, çalışmanın virüsün laboratuvardan geldiğine ilişkin "yanlış inancı" düzelteceğini umduğunu ifade etti.
Bazı çevreler, virüsün, yarasalar üzerine inceleme yapan Vuhan Viroloji Enstitüsündeki laboratuvardan sızmış olabileceğini iddia ediyor.
Koronavirüs aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
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