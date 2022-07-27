https://tr.sputniknews.com/20220727/avustralyanin-en-buyuk-gizemi-somerton-adaminin-kimligi-teshis-edildi-1059189873.html

Avustralya'nın en büyük gizemi: Somerton Adamı'nın kimliği teşhis edildi

Avustralya'nın en büyük gizemi: Somerton Adamı'nın kimliği teşhis edildi

Avustralya'daki Somerton sahilinde cebinde yarısı içilmiş bir sigara ve elinde Farsça şiirle oturmuş halde ölü bulunan ve 1948'den bu yana kim olduğu... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T11:56+0300

2022-07-27T11:56+0300

2022-07-27T11:57+0300

yaşam

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ceset

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Takım elbise ve kıravat giyinip, cebindeki yarısı içilmiş sigara ve elindeki Farsça şiirle sahilde oturmuş halde ölü bulunan 'Somerton Adamı'nın kimliği belirlendi.Sahilde yürüyüş yapanlar tarafından oturur halde ölü bulunan adamın cebinde otobüs ve tren biletleri, sakız, kibrit, tarak, sigara ve bir Farsça şiir bulunmuş ancak kimlik kartı ya da cüzdan bulunamamıştı. Takım elbisesindeki etiketler kesilmişti ve adli tıp uzmanları adamın zehirlendiğinden şüpheleniyordu.Somerton sahilinde bulunduğu için Somerton Adamı olarak anılan şahsın yanında etiketleri kesilmiş kıyafetlerle dolu çanta ve anlamsız gibi görülen bazı yazıların yer aldığı bir not keşfedilmişti.Elinde ise üzerinde 'Tamam Şod' (Farsça 'bitti' anlamında) yazılı bir kağıt bulunuyordu.Somerton Adamı'nın kim olduğunu bulabilmek için parmak izleri tüm dünyaya gönderildi ancak hiçbir iz yoktu.Nihayetinde 1949'da Adelaide mezarlığına gömüldüğünde, mezar taşına şu ifadeler yazıldı:Hakkında çok sayıda komplo teorisi üretilen, hatta Rus ajanı olduğu bile iddia edilen 'Somerton Adamı'nın kimliğini belirlemek için geçen yıl polis yeni bir soruşturma başlattı ve ölümünden 70 yıl sonra gerçeği bir araştırmacı ortaya çıkardı.Adelaide Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Derek Abbott'a göre 1 Aralık 1948'de Somerton sahilinde ölü bulunan adam, Melbourne'da dünyaya gelen, Carl Webb isimli bir elektrik mühendisiydi. Abbott, Somerton Adamı'nın saçından alınan DNA örneklerini inceledi ve bu DNA'yla ilişkili olan bir aile buldu. 4 bin isim arasında Carl Webb'in ismi öne çıktı. Kayıtlara göre Carl Webb, 105 yaşında Melbourne'da doğmuş, ancak hakkında herhangi bir ölüm bildirimi yapılmamıştı. Abbott, 6 kardeşten en küçüğü olan Carl Webb'in Dorothy Robertson isimli bir kadınla evlendiğini ancak daha sonra ayrıldıklarını belirterek, "Kadın ayrıldıktan sonra Güney Avustralya'ya yerleşmişti. Carl Webb'i buraya getiren de büyük ihtimalle buydu" dedi.Güney Avustralya Emniyeti konuya dair henüz açıklama yapmasa da kimlik teşhisini doğrulaması bekleniyor.

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avustralya, kimlik, kimlik tespiti, ölü, ölü bulundu, ceset