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https://tr.sputniknews.com/20220727/basbakan-orbanin-macarlar-karma-irk-olmak-istemiyor-sozune-tepki-buyuyor-danismani-istifa-etti-1059185302.html
Başbakan Orban'ın 'Macarlar karma ırk olmak istemiyor' sözüne tepki büyüyor: Danışmanı istifa etti
Başbakan Orban'ın 'Macarlar karma ırk olmak istemiyor' sözüne tepki büyüyor: Danışmanı istifa etti
Göçmenlere karşı katı tutumuyla nam salan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın pazar günü Romanya gezisinde sarf ettiği "Macarlar karma ırk olmak istemiyor"... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
macaristan
ırk
viktor orban
istifa
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Orban'ı 20 yıldır tanıyan danışmanlarından Zsuzsa Hegedus söz konusu konuşmayı 'tam bir Nazi metni' olarak niteleyip istifasını verdi. Orban'ın göçmenlere karşı olduğunun herkesçe bilindiğini ama pazar günkü sözlerinin sınırı aştığını söyleyen Hegedus yerel hvg.hu internet sitesine verdiği demeçte, Orban'ın konuşmasının Nazi lideri Adolf Hitler'in propaganda bakanı olan Joseph Goebbels'in ağzından çıkmış gibi durduğunu belirtti. Danışmanının bu sözlerine bir mektupla yanıt veren Orban ise "Hükümetimin hem Antisemitizm'e hem de ırkçılığa karşı sıfır hoşgörü politikası yürüttüğünü herkesten iyi biliyorsun" diye yazdı. Orban'ın sözcüsü Zoltan Kovacs da ana akım medyanın konuşmanın göçmenlik ve asimilasyonla ilgili bazı kısımlarını fazla abarttığını savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220724/macaristan-basbakani-orban-macarlar-karma-irk-olmak-istemiyor-1059065497.html
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macaristan, ırk, viktor orban, istifa, göçmen

Başbakan Orban'ın 'Macarlar karma ırk olmak istemiyor' sözüne tepki büyüyor: Danışmanı istifa etti

10:37 27.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Göçmenlere karşı katı tutumuyla nam salan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın pazar günü Romanya gezisinde sarf ettiği "Macarlar karma ırk olmak istemiyor" sözü ülkeyi olduğu kadar kendi yakın çevresini de karıştırdı.
Orban'ı 20 yıldır tanıyan danışmanlarından Zsuzsa Hegedus söz konusu konuşmayı 'tam bir Nazi metni' olarak niteleyip istifasını verdi. Orban'ın göçmenlere karşı olduğunun herkesçe bilindiğini ama pazar günkü sözlerinin sınırı aştığını söyleyen Hegedus yerel hvg.hu internet sitesine verdiği demeçte, Orban'ın konuşmasının Nazi lideri Adolf Hitler'in propaganda bakanı olan Joseph Goebbels'in ağzından çıkmış gibi durduğunu belirtti.
Danışmanının bu sözlerine bir mektupla yanıt veren Orban ise "Hükümetimin hem Antisemitizm'e hem de ırkçılığa karşı sıfır hoşgörü politikası yürüttüğünü herkesten iyi biliyorsun" diye yazdı.
Orban'ın sözcüsü Zoltan Kovacs da ana akım medyanın konuşmanın göçmenlik ve asimilasyonla ilgili bazı kısımlarını fazla abarttığını savundu.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
Macaristan Başbakanı Orban: Macarlar karma ırk olmak istemiyor
24 Temmuz, 06:23
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