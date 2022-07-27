https://tr.sputniknews.com/20220727/basbakan-orbanin-macarlar-karma-irk-olmak-istemiyor-sozune-tepki-buyuyor-danismani-istifa-etti-1059185302.html

Başbakan Orban'ın 'Macarlar karma ırk olmak istemiyor' sözüne tepki büyüyor: Danışmanı istifa etti

Başbakan Orban'ın 'Macarlar karma ırk olmak istemiyor' sözüne tepki büyüyor: Danışmanı istifa etti

Göçmenlere karşı katı tutumuyla nam salan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın pazar günü Romanya gezisinde sarf ettiği "Macarlar karma ırk olmak istemiyor"... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T10:37+0300

2022-07-27T10:37+0300

2022-07-27T10:37+0300

dünya

macaristan

ırk

viktor orban

istifa

göçmen

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Orban'ı 20 yıldır tanıyan danışmanlarından Zsuzsa Hegedus söz konusu konuşmayı 'tam bir Nazi metni' olarak niteleyip istifasını verdi. Orban'ın göçmenlere karşı olduğunun herkesçe bilindiğini ama pazar günkü sözlerinin sınırı aştığını söyleyen Hegedus yerel hvg.hu internet sitesine verdiği demeçte, Orban'ın konuşmasının Nazi lideri Adolf Hitler'in propaganda bakanı olan Joseph Goebbels'in ağzından çıkmış gibi durduğunu belirtti. Danışmanının bu sözlerine bir mektupla yanıt veren Orban ise "Hükümetimin hem Antisemitizm'e hem de ırkçılığa karşı sıfır hoşgörü politikası yürüttüğünü herkesten iyi biliyorsun" diye yazdı. Orban'ın sözcüsü Zoltan Kovacs da ana akım medyanın konuşmanın göçmenlik ve asimilasyonla ilgili bazı kısımlarını fazla abarttığını savundu.

https://tr.sputniknews.com/20220724/macaristan-basbakani-orban-macarlar-karma-irk-olmak-istemiyor-1059065497.html

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macaristan, ırk, viktor orban, istifa, göçmen