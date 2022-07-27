https://tr.sputniknews.com/20220727/basbakan-orbanin-macarlar-karma-irk-olmak-istemiyor-sozune-tepki-buyuyor-danismani-istifa-etti-1059185302.html
Başbakan Orban'ın 'Macarlar karma ırk olmak istemiyor' sözüne tepki büyüyor: Danışmanı istifa etti
Başbakan Orban'ın 'Macarlar karma ırk olmak istemiyor' sözüne tepki büyüyor: Danışmanı istifa etti
Göçmenlere karşı katı tutumuyla nam salan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın pazar günü Romanya gezisinde sarf ettiği "Macarlar karma ırk olmak istemiyor"... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T10:37+0300
2022-07-27T10:37+0300
2022-07-27T10:37+0300
dünya
macaristan
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viktor orban
istifa
göçmen
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Orban'ı 20 yıldır tanıyan danışmanlarından Zsuzsa Hegedus söz konusu konuşmayı 'tam bir Nazi metni' olarak niteleyip istifasını verdi. Orban'ın göçmenlere karşı olduğunun herkesçe bilindiğini ama pazar günkü sözlerinin sınırı aştığını söyleyen Hegedus yerel hvg.hu internet sitesine verdiği demeçte, Orban'ın konuşmasının Nazi lideri Adolf Hitler'in propaganda bakanı olan Joseph Goebbels'in ağzından çıkmış gibi durduğunu belirtti. Danışmanının bu sözlerine bir mektupla yanıt veren Orban ise "Hükümetimin hem Antisemitizm'e hem de ırkçılığa karşı sıfır hoşgörü politikası yürüttüğünü herkesten iyi biliyorsun" diye yazdı. Orban'ın sözcüsü Zoltan Kovacs da ana akım medyanın konuşmanın göçmenlik ve asimilasyonla ilgili bazı kısımlarını fazla abarttığını savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220724/macaristan-basbakani-orban-macarlar-karma-irk-olmak-istemiyor-1059065497.html
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Başbakan Orban'ın 'Macarlar karma ırk olmak istemiyor' sözüne tepki büyüyor: Danışmanı istifa etti
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Göçmenlere karşı katı tutumuyla nam salan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın pazar günü Romanya gezisinde sarf ettiği "Macarlar karma ırk olmak istemiyor" sözü ülkeyi olduğu kadar kendi yakın çevresini de karıştırdı.
Orban'ı 20 yıldır tanıyan danışmanlarından Zsuzsa Hegedus söz konusu konuşmayı 'tam bir Nazi metni' olarak niteleyip istifasını verdi. Orban'ın göçmenlere karşı olduğunun herkesçe bilindiğini ama pazar günkü sözlerinin sınırı aştığını söyleyen Hegedus yerel hvg.hu internet sitesine verdiği demeçte, Orban'ın konuşmasının Nazi lideri Adolf Hitler'in propaganda bakanı olan Joseph Goebbels'in ağzından çıkmış gibi durduğunu belirtti.
Danışmanının bu sözlerine bir mektupla yanıt veren Orban ise "Hükümetimin hem Antisemitizm'e hem de ırkçılığa karşı sıfır hoşgörü politikası yürüttüğünü herkesten iyi biliyorsun" diye yazdı.
Orban'ın sözcüsü Zoltan Kovacs da ana akım medyanın konuşmanın göçmenlik ve asimilasyonla ilgili bazı kısımlarını fazla abarttığını savundu.