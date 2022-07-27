Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/bm-karadenizden-gecen-tahil-gemilerinin-denetimi-turk-yetkililer-tarafindan-yapilacak-1059176763.html
BM: Karadeniz'den geçen tahıl gemilerinin denetimi Türk yetkililer tarafından yapılacak
BM: Karadeniz'den geçen tahıl gemilerinin denetimi Türk yetkililer tarafından yapılacak
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden taşıyacak gemilerin denetimlerinin Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle Türk yetkililer... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T00:58+0300
2022-07-27T01:32+0300
ukrayna krizi
tahıl
rusya
türkiye
istanbul
ukrayna
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059175926_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_5f48b561b363aa53a9487249e1cc3c52.jpg
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), 22 Temmuz'da varılan anlaşmaya göre, Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle hububat gemilerinin denetimlerinin Türk personel tarafından gerçekleştirileceğini, Ukraynalıların ise Karadeniz'den güvenli geçişi sağlayacağını söyledi." diye konuştu.Haq, "Gemiler, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidiş gelişlerinde gemide silah bulunmadığından emin olmak için denetlenecek." dedi.BM yetkilisi, gazetecilerin gemi denetimlerinin sadece Türk personeli tarafından yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine, "Hububat sevkiyatlarını takip etmekle ilgilenen Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içinde bir binada bulunuyor ve merkez Türkler, Ruslar, Ukraynalılar ve BM yetkilileri olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Ortak Koordinasyon Komitesi başkanının adının çok yakında açıklanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/rusya-tahil-anlasmasiyla-kurulan-ortak-koordinasyon-merkezi-istanbulda-faaliyetlerine-basladi-1059151601.html
rusya
istanbul
ukrayna
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059175926_148:0:1053:679_1920x0_80_0_0_72a94185bc45e72eee9df0e0015edf95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tahıl, rusya, türkiye, istanbul, ukrayna, karadeniz

BM: Karadeniz'den geçen tahıl gemilerinin denetimi Türk yetkililer tarafından yapılacak

00:58 27.07.2022 (güncellendi: 01:32 27.07.2022)
© AARusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden taşıyacak gemilerin denetimlerinin Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle Türk yetkililer tarafından gerçekleştirileceğini doğruladı.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), 22 Temmuz'da varılan anlaşmaya göre, Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle hububat gemilerinin denetimlerinin Türk personel tarafından gerçekleştirileceğini, Ukraynalıların ise Karadeniz'den güvenli geçişi sağlayacağını söyledi." diye konuştu.
Rusya- Ukrayna- BM- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Tahıl anlaşmasıyla kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da faaliyetlerine başladı
Dün, 13:43
Haq, "Gemiler, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidiş gelişlerinde gemide silah bulunmadığından emin olmak için denetlenecek." dedi.
BM yetkilisi, gazetecilerin gemi denetimlerinin sadece Türk personeli tarafından yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine, "Hububat sevkiyatlarını takip etmekle ilgilenen Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içinde bir binada bulunuyor ve merkez Türkler, Ruslar, Ukraynalılar ve BM yetkilileri olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Ortak Koordinasyon Komitesi başkanının adının çok yakında açıklanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала