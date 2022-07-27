https://tr.sputniknews.com/20220727/bm-karadenizden-gecen-tahil-gemilerinin-denetimi-turk-yetkililer-tarafindan-yapilacak-1059176763.html

BM: Karadeniz'den geçen tahıl gemilerinin denetimi Türk yetkililer tarafından yapılacak

BM: Karadeniz'den geçen tahıl gemilerinin denetimi Türk yetkililer tarafından yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden taşıyacak gemilerin denetimlerinin Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle Türk yetkililer... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T00:58+0300

2022-07-27T00:58+0300

2022-07-27T01:32+0300

ukrayna krizi

tahıl

rusya

türkiye

istanbul

ukrayna

karadeniz

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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), 22 Temmuz'da varılan anlaşmaya göre, Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle hububat gemilerinin denetimlerinin Türk personel tarafından gerçekleştirileceğini, Ukraynalıların ise Karadeniz'den güvenli geçişi sağlayacağını söyledi." diye konuştu.Haq, "Gemiler, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidiş gelişlerinde gemide silah bulunmadığından emin olmak için denetlenecek." dedi.BM yetkilisi, gazetecilerin gemi denetimlerinin sadece Türk personeli tarafından yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine, "Hububat sevkiyatlarını takip etmekle ilgilenen Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içinde bir binada bulunuyor ve merkez Türkler, Ruslar, Ukraynalılar ve BM yetkilileri olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Ortak Koordinasyon Komitesi başkanının adının çok yakında açıklanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220726/rusya-tahil-anlasmasiyla-kurulan-ortak-koordinasyon-merkezi-istanbulda-faaliyetlerine-basladi-1059151601.html

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tahıl, rusya, türkiye, istanbul, ukrayna, karadeniz