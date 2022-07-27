https://tr.sputniknews.com/20220727/cop-evde-bulunan-cocugun-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-bugun-tek-basina-yurudu-1059215643.html

Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bugün tek başına yürüdü

Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bugün tek başına yürüdü

Bursa'da, bir evin çöplerle dolu odasında bitkin halde bulunan Cem Muhammet A.'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T23:24+0300

2022-07-27T23:24+0300

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bursa

çocuk

türkiye

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. Uzun bir süreç olacak. Kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Bu anlamda kan tablosu ve kalp atışı daha iyi. Fazla yoğunlukta bir ilgi ile karşılaştı. Bu ona da ilginç geliyor. Kendini güvende hissediyor olması bile çok pozitif bir şey. Dünden bugüne 300 gram kilo aldı. Her gün takip edilecek. Bizim için kilo önemli bir kriter” dedi.'Bugün tek başına yürüdü'Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, “Gözle görülür bir iyileşme var. Kilo almaya başladı. 300 gram kilo aldı. Bugün tek başına yürüdü. Bu çok önemli bir gelişme. Kalp hızı yüksekti, normale dönmeye başladı. Biraz ateşi var. Kalorisini artırdık. Giderek daha iyi oluyor. Kademeli olarak tedavi yapıyoruz. Çocuk psikiyatrisi hocalarımız yakından da takip ediyor. Biraz uzun sureli bir tedavi olacak. Zamana yayılan, adım adım giden tedavi sürecimiz var. Şimdiye kadar olumlu yanıtlar aldık. Umarım bundan sonra da böyle gider” sözlerine yer verdi.

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çöp, bursa, çocuk