https://tr.sputniknews.com/20220727/cop-evde-bulunan-cocugun-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-bugun-tek-basina-yurudu-1059215643.html
Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bugün tek başına yürüdü
Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bugün tek başına yürüdü
Bursa'da, bir evin çöplerle dolu odasında bitkin halde bulunan Cem Muhammet A.'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T23:24+0300
2022-07-27T23:24+0300
2022-07-27T23:24+0300
çöp
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. Uzun bir süreç olacak. Kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Bu anlamda kan tablosu ve kalp atışı daha iyi. Fazla yoğunlukta bir ilgi ile karşılaştı. Bu ona da ilginç geliyor. Kendini güvende hissediyor olması bile çok pozitif bir şey. Dünden bugüne 300 gram kilo aldı. Her gün takip edilecek. Bizim için kilo önemli bir kriter” dedi.'Bugün tek başına yürüdü'Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, “Gözle görülür bir iyileşme var. Kilo almaya başladı. 300 gram kilo aldı. Bugün tek başına yürüdü. Bu çok önemli bir gelişme. Kalp hızı yüksekti, normale dönmeye başladı. Biraz ateşi var. Kalorisini artırdık. Giderek daha iyi oluyor. Kademeli olarak tedavi yapıyoruz. Çocuk psikiyatrisi hocalarımız yakından da takip ediyor. Biraz uzun sureli bir tedavi olacak. Zamana yayılan, adım adım giden tedavi sürecimiz var. Şimdiye kadar olumlu yanıtlar aldık. Umarım bundan sonra da böyle gider” sözlerine yer verdi.
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çöp, bursa, çocuk
Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Bugün tek başına yürüdü
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Bursa'da, bir evin çöplerle dolu odasında bitkin halde bulunan Cem Muhammet A.'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. 300 gram kilo aldı” dedi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, çocuğun bugün tek başına yürümeye başladığını ifade etti.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.
Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. Uzun bir süreç olacak. Kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Bu anlamda kan tablosu ve kalp atışı daha iyi. Fazla yoğunlukta bir ilgi ile karşılaştı. Bu ona da ilginç geliyor. Kendini güvende hissediyor olması bile çok pozitif bir şey. Dünden bugüne 300 gram kilo aldı. Her gün takip edilecek. Bizim için kilo önemli bir kriter” dedi.
'Bugün tek başına yürüdü'
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, “Gözle görülür bir iyileşme var. Kilo almaya başladı. 300 gram kilo aldı. Bugün tek başına yürüdü. Bu çok önemli bir gelişme. Kalp hızı yüksekti, normale dönmeye başladı. Biraz ateşi var. Kalorisini artırdık. Giderek daha iyi oluyor. Kademeli olarak tedavi yapıyoruz. Çocuk psikiyatrisi hocalarımız yakından da takip ediyor. Biraz uzun sureli bir tedavi olacak. Zamana yayılan, adım adım giden tedavi sürecimiz var. Şimdiye kadar olumlu yanıtlar aldık. Umarım bundan sonra da böyle gider” sözlerine yer verdi.