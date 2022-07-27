https://tr.sputniknews.com/20220727/dso-en-fazla-maymun-cicegi-vakasinin-ispanyada-goruldugunu-acikladi-1059175611.html
DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı
DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını, 3 bin 125 vaka görüldüğünü bildirdi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T00:54+0300
2022-07-27T00:54+0300
2022-07-27T00:54+0300
yaşam
maymun çiçeği virüsü
ispanya
dsö
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DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, açıklamasında, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi.Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu ifade etti.Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220726/fransa-saglik-bakanindan-maymun-cicegi-aciklamasi-genel-hasta-profili-escinsel-erkekler-1059135255.html
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maymun çiçeği virüsü, ispanya, dsö
DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını, 3 bin 125 vaka görüldüğünü bildirdi.
DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, açıklamasında, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi.
Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu ifade etti.
Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.
Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.