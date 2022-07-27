Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220727/eski-erkek-arkadasi-tarafindan-sokak-ortasinda-bicaklandi-1059183377.html
Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı
Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan zanlı polis tarafından yakalanarak... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T09:50+0300
2022-07-27T09:50+0300
türkiye
zonguldak
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059183230_0:245:720:650_1920x0_80_0_0_1e95b61875401e4cf0554cfa284d613b.jpg
İstasyon Mahallesi Kenan Aydın Caddesi'nde E.T.K isimli kadın, eski erkek arkadaşı B.N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle üzerindeki bıçağı çıkaran B.N., E.T.K.'yi karnından ve kolundan bıçakladı.Aldığı bıçak darbesiyle kadın yere yığılırken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Saldırgan B.N. olay yerinden hızla uzaklaşırken, vatandaşlar polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeye alarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan saldırgan B.N. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/uskudarda-kadin-cinayeti-eski-sevgilisini-otomobilde-oldurup-hastaneye-birakti-1059154497.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059183230_0:177:720:717_1920x0_80_0_0_f115f4301df1f2164fa6e0971456cc5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zonguldak, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet

Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı

09:50 27.07.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAKEski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı
Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAK
Abone olTelegram
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstasyon Mahallesi Kenan Aydın Caddesi'nde E.T.K isimli kadın, eski erkek arkadaşı B.N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle üzerindeki bıçağı çıkaran B.N., E.T.K.'yi karnından ve kolundan bıçakladı.
Aldığı bıçak darbesiyle kadın yere yığılırken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Saldırgan B.N. olay yerinden hızla uzaklaşırken, vatandaşlar polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeye alarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan saldırgan B.N. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ambulans, Kırıkkale - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
TÜRKİYE
Üsküdar'da kadın cinayeti: Eski sevgilisini otomobilde öldürüp hastaneye bıraktı
Dün, 14:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала