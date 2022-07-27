https://tr.sputniknews.com/20220727/eski-erkek-arkadasi-tarafindan-sokak-ortasinda-bicaklandi-1059183377.html
Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı
Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan zanlı polis tarafından yakalanarak... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T09:50+0300
2022-07-27T09:50+0300
2022-07-27T09:50+0300
türkiye
zonguldak
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
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İstasyon Mahallesi Kenan Aydın Caddesi'nde E.T.K isimli kadın, eski erkek arkadaşı B.N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle üzerindeki bıçağı çıkaran B.N., E.T.K.'yi karnından ve kolundan bıçakladı.Aldığı bıçak darbesiyle kadın yere yığılırken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Saldırgan B.N. olay yerinden hızla uzaklaşırken, vatandaşlar polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeye alarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan saldırgan B.N. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/uskudarda-kadin-cinayeti-eski-sevgilisini-otomobilde-oldurup-hastaneye-birakti-1059154497.html
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zonguldak, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet
Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstasyon Mahallesi Kenan Aydın Caddesi'nde E.T.K isimli kadın, eski erkek arkadaşı B.N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle üzerindeki bıçağı çıkaran B.N., E.T.K.'yi karnından ve kolundan bıçakladı.
Aldığı bıçak darbesiyle kadın yere yığılırken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Saldırgan B.N. olay yerinden hızla uzaklaşırken, vatandaşlar polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeye alarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan saldırgan B.N. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.