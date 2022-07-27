https://tr.sputniknews.com/20220727/fenerbahceden-kim-min-jae-aciklamasi--napoli-ile-gorusmeler-basladi--1059192595.html

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması: Napoli ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması: Napoli ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T12:33+0300

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fenerbahçe

min-jae kim

spor

napoli

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Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin transferi için İtalya'nın Napoli Kulübü'yle görüşmelere başlandığını açıkladı.Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

https://tr.sputniknews.com/20210823/fenerbahcenin-yeni-transferi-kim-min-jae-bana-canavar-denmesini-seviyorum-lakabimi-surdurecegim-1048256951.html

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fenerbahçe, min-jae kim, napoli