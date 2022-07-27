https://tr.sputniknews.com/20220727/fenerbahceden-kim-min-jae-aciklamasi--napoli-ile-gorusmeler-basladi--1059192595.html
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması: Napoli ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması: Napoli ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T12:33+0300
2022-07-27T12:33+0300
2022-07-27T12:36+0300
fenerbahçe
min-jae kim
spor
napoli
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Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin transferi için İtalya'nın Napoli Kulübü'yle görüşmelere başlandığını açıkladı.Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
https://tr.sputniknews.com/20210823/fenerbahcenin-yeni-transferi-kim-min-jae-bana-canavar-denmesini-seviyorum-lakabimi-surdurecegim-1048256951.html
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fenerbahçe, min-jae kim, napoli
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae açıklaması: Napoli ile görüşmeler başladı
12:33 27.07.2022 (güncellendi: 12:36 27.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin transferi için İtalya'nın Napoli Kulübü'yle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."