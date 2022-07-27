https://tr.sputniknews.com/20220727/fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1059215773.html

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovacko oldu. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T23:26+0300

2022-07-27T23:26+0300

2022-07-27T23:26+0300

spor

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058752489_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c3a2ba2b05ea3c1217428d001029f405.jpg

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi umutları erken sona erdi. Sarı-lacivertli ekip 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Dinamo Kiev'e kendi evinde 2-1 mağlup olarak turnuvaya 2. ön eleme turunda veda etti.Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi 18 Temmuz'da çekilen kurada belli oldu.Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi SlovackoFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.Geçen sezon Çekya Kupası'nı kazanan ve ligi ikinci sırada tamamlayan Slovacko'nun bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk rakibi Fenerbahçe olacak.Slovacko'da eski Fenerbahçeli Michail Kadlec de forma giyiyor. 37 yaşındaki Kadlec, 2013-16 yılları arasında Slovacko forması giymişti.Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman?UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Ağustos ayının ilk haftası başlayacak.Fenerbahçe - Slovacko karşılaşması 4 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.Turu geçen taraf Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanacak. Elenen takım ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, uefa avrupa ligi