https://tr.sputniknews.com/20220727/fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1059215773.html
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovacko oldu. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T23:26+0300
2022-07-27T23:26+0300
2022-07-27T23:26+0300
spor
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi umutları erken sona erdi. Sarı-lacivertli ekip 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Dinamo Kiev'e kendi evinde 2-1 mağlup olarak turnuvaya 2. ön eleme turunda veda etti.Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi 18 Temmuz'da çekilen kurada belli oldu.Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi SlovackoFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.Geçen sezon Çekya Kupası'nı kazanan ve ligi ikinci sırada tamamlayan Slovacko'nun bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk rakibi Fenerbahçe olacak.Slovacko'da eski Fenerbahçeli Michail Kadlec de forma giyiyor. 37 yaşındaki Kadlec, 2013-16 yılları arasında Slovacko forması giymişti.Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman?UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Ağustos ayının ilk haftası başlayacak.Fenerbahçe - Slovacko karşılaşması 4 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.Turu geçen taraf Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanacak. Elenen takım ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.
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fenerbahçe, uefa avrupa ligi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovacko oldu.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi umutları erken sona erdi. Sarı-lacivertli ekip 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Dinamo Kiev'e kendi evinde 2-1 mağlup olarak turnuvaya 2. ön eleme turunda veda etti.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi 18 Temmuz'da çekilen kurada belli oldu.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovacko
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.
Geçen sezon Çekya Kupası'nı kazanan ve ligi ikinci sırada tamamlayan Slovacko'nun bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk rakibi Fenerbahçe olacak.
Slovacko'da eski Fenerbahçeli Michail Kadlec de forma giyiyor. 37 yaşındaki Kadlec, 2013-16 yılları arasında Slovacko forması giymişti.
Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Ağustos ayının ilk haftası başlayacak.
Fenerbahçe - Slovacko karşılaşması 4 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Turu geçen taraf Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanacak. Elenen takım ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.