https://tr.sputniknews.com/20220727/greve-giden-lufthansa-calisanlari-ucretlerinin-enflasyon-oraninda-artirilmasini-istiyor-1059214200.html

Greve giden Lufthansa çalışanları ücretlerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor

Greve giden Lufthansa çalışanları ücretlerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk iki turunda anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden Alman hava yolu şirketi Lufthansa çalışanları, şirketin ücretleri... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T21:58+0300

2022-07-27T21:58+0300

2022-07-27T21:58+0300

dünya

almanya

lufthansa

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Anadolu Ajansı'na konuşan yer hizmetleri çalışanı Carsten Eckhart, şirketin son teklifinin yükselen enflasyonu dengelemek için yetersiz olduğunu söyledi.Eckhart, "Büyük bir kriz var, artan enerji maliyetleri, gaz kıtlığı konusunda endişeler var. Maliyetlerin ne kadar yüksek olacağını da kimse öngöremez." dedi.Artışın yıl için 500 veya 600 euro kadar yüksek veya daha da yüksek olabileceğinin tahmin edildiğini kaydeden Eckhart, "Süpermarketlerde alışveriş giderek daha pahalı hale geliyor ve bu insanları endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.Eckhart, Lufthansa'nın çalışanlarının endişelerini ciddiye almasını ve ücretleri enflasyon oranında yükseltmesini istediklerini söyleyerek, "Ulaşım ve diğer tüm fiyatlar her geçen gün artıyor ve işe gitmek de daha pahalı." diye konuştu.Almanya'nın Berlin'den Güney Kore'nin Seul'e seyahat eden Noam Cohen adlı yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lufthansa çalışanlarının daha iyi maaş alabilmek için grev yapma hakkını desteklediğini bildirdi.Cohen, grevin kendisini etkilemesine rağmen çalışanların grev hakkından yana olduğunu belirterek, "Haksızlığa uğradıklarını hissediyorlarsa grev yapmalıdırlar." şeklinde konuştu.Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk iki turunda Lufthansa ile anlaşma sağlayamayan Verdi Sendikası, işveren üzerinde baskıyı artırmak için lojistik, kargo, gişe, ve teknik çalışmalarından sorumlu 20 bin işçinin uyarı grevine gitmesini istedi.Uyarı grevinin bu sabah yerel saat ile 03.45'te başlamasıyla ülkedeki havalimanlarında Lufthansa'nın işlemlerini yaptığı bölümler boş kaldı. Şirkete ait uçaklar da havalimanlarının pistlerinden kalkmadı.​​​​​​​Lufthansa, Frankfurt ve Münih havalimanlarında bugün için binden fazla uçuşu iptal etti. Dün de 47 uçuş iptal edilmişti. Uçuş iptallerinden 130 binden fazla yolcu etkilendi. Lufthansa şirketi, uçuşları iptal edilen yolculara gişeleri kapalı olacağından havalimanlarına gitmemelerini istedi.Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Frankfurt'ta bugün yapılacak 1160 uçuştan 725'i iptal edildi. Frankfurt Havalimanı'nda Lufthansa'nın 646 uçuşunun iptal edilmesiyle sadece şirketin değil havalimanında şirketin yer personelinin sorumlu olduğu diğer hava yolu firmalarının bazı uçuşları da iptal edildi.Öte yandan bir grup Lufthansa çalışanı Verdi Sendikasının bayraklarıyla Berlin Havalimanı'nın önünde kısa süreli gösteri yaptı.Verdi Sendikası Başkan Yardımcısı Christine Behle ise ZDF televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 3-4 Ağustos'a kadar başka bir grevin yapılmayacağı bilgisini verdi.Verdi Sendikasının uyarı grevi yerel saat ile yarın 06.00'ya kadar devam edecek.Sendika, 12 ay için yüzde 9,5 oranında ücret artışı talep ediyor. Lufthansa'nın ise çalışanlara iki aşamalı olarak 18 ay için toplam 250 avro maaş artışı önerdiği aktarıldı.Taraflar toplu sözleşme görüşmeleri için 3-4 Ağustos'ta Frankfurt'ta yeniden bir araya gelecek.

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almanya, lufthansa