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Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, mesleki uygulamalı sınavla 30 sözleşmeli restoratör alınacak. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T06:19+0300
2022-07-27T06:19+0300
türkiye
resmi gazete
kültür ve turizm bakanlığı
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Resmi Gazete'deki ilana göre, daha önce Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer alan, en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev yapmış ve koruma ile onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belgeye sahip bulunma şartlarından en az birine sahip 30 kişi istihdam edilecek.Adaylarda taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etme şartı aranacak.İşe alınacak kişilerde ayrıca Türk vatandaşı olmak, 18-35 yaş aralığında bulunmak, kamu haklarından mahrum durumda bulunmamak ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğramış olsalar bile bir yılı geçen süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olmamak şartları da aranacak.İşe alınan kişilerden 2'si Ankara'da, 3'ü Antalya'da, 3'ü Bursa'da, 3'ü Diyarbakır'da, 4'ü Erzurum'da, 2'si Gaziantep'te, 3'ü İstanbul'da, 4'ü İzmir'de, 3'ü Nevşehir'de ve 3'ü de Trabzon'da görevlendirilecek.Başvurular, 10-21 Ağustos'ta e-Devlet üzerinden yapılacak, birden fazla il veya pozisyon için gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220723/kilicdaroglu-istanbulu-yasatmak-sadece-istanbullular-icin-degil-dunya-icin-cok-onemli-1059036132.html
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resmi gazete, kültür ve turizm bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli restoratör alacak

06:19 27.07.2022
© AAMetropolis'te 1800 yıl önce 'aşk'
Metropolis'te 1800 yıl önce 'aşk' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca, mesleki uygulamalı sınavla 30 sözleşmeli restoratör alınacak.
Resmi Gazete'deki ilana göre, daha önce Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer alan, en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev yapmış ve koruma ile onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belgeye sahip bulunma şartlarından en az birine sahip 30 kişi istihdam edilecek.
Adaylarda taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etme şartı aranacak.
İşe alınacak kişilerde ayrıca Türk vatandaşı olmak, 18-35 yaş aralığında bulunmak, kamu haklarından mahrum durumda bulunmamak ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğramış olsalar bile bir yılı geçen süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olmamak şartları da aranacak.
İşe alınan kişilerden 2'si Ankara'da, 3'ü Antalya'da, 3'ü Bursa'da, 3'ü Diyarbakır'da, 4'ü Erzurum'da, 2'si Gaziantep'te, 3'ü İstanbul'da, 4'ü İzmir'de, 3'ü Nevşehir'de ve 3'ü de Trabzon'da görevlendirilecek.

Başvurular, 10-21 Ağustos'ta e-Devlet üzerinden yapılacak, birden fazla il veya pozisyon için gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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