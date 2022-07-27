https://tr.sputniknews.com/20220727/medvedev-ukrayna-topraklarinin-diger-ulkelere-pay-edildigi-avrupa-haritasini-yayinladi-1059213121.html
Medvedev, Ukrayna topraklarının diğer ülkelere pay edildiği Avrupa haritasını yayınladı
Medvedev, Ukrayna topraklarının diğer ülkelere pay edildiği Avrupa haritasını yayınladı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından bugünkü Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T20:41+0300
2022-07-27T20:41+0300
2022-07-27T20:41+0300
ukrayna krizi
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından bugünkü Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.Medvedev, “Psikotrop maddelerden etkilenen Ukrayna Devlet Başkanı'nın beyninde, ülkesinin parlak geleceğine ilişkin aşağıdaki tablo canlandı (Şekil 1)" diye yazdı.Medvedev’in “Batılı uzmanlar durumun aslında böyle olacağını düşünüyor (Şekil 2)” diye gösterdiği ikinci haritada, Ukrayna’nın sadece Kiev bölgesinden oluştuğu, diğer bölgelerin Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında pay edildiği görülüyor.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov daha önce Batı medyasına verdiği bir demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna birliklerine bir plan geliştirmeleri ve Rus ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri geri almaları emrini verdiğini söylemişti.
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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, polonya, macaristan, romanya
Medvedev, Ukrayna topraklarının diğer ülkelere pay edildiği Avrupa haritasını yayınladı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından bugünkü Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından bugünkü Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.
Medvedev, “Psikotrop maddelerden etkilenen Ukrayna Devlet Başkanı'nın beyninde, ülkesinin parlak geleceğine ilişkin aşağıdaki tablo canlandı (Şekil 1)" diye yazdı.
Medvedev’in “Batılı uzmanlar durumun aslında böyle olacağını düşünüyor (Şekil 2)” diye gösterdiği ikinci haritada, Ukrayna’nın sadece Kiev bölgesinden oluştuğu, diğer bölgelerin Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında pay edildiği görülüyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov daha önce Batı medyasına verdiği bir demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna birliklerine bir plan geliştirmeleri ve Rus ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri geri almaları emrini verdiğini söylemişti.