https://tr.sputniknews.com/20220727/ogretmenlerin-ek-ders-ucretlerine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1059196241.html
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T13:49+0300
2022-07-27T13:49+0300
2022-07-27T13:49+0300
türkiye
resmi gazete
öğretmen
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Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.
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resmi gazete, öğretmen
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de
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Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.
Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.