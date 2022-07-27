https://tr.sputniknews.com/20220727/ogretmenlerin-ek-ders-ucretlerine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1059196241.html

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T13:49+0300

2022-07-27T13:49+0300

2022-07-27T13:49+0300

türkiye

resmi gazete

öğretmen

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Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.

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resmi gazete, öğretmen