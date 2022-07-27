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https://tr.sputniknews.com/20220727/pasaportsuz-giris-karari-sonrasi-bulgar-turistler-edirnede-memnunuz-daha-rahat-gelip-gidecegiz-1059206536.html
Pasaportsuz giriş kararı sonrası Bulgar turistler Edirne'de: 'Memnunuz, daha rahat gelip gideceğiz'
Pasaportsuz giriş kararı sonrası Bulgar turistler Edirne'de: 'Memnunuz, daha rahat gelip gideceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T16:35+0300
2022-07-27T16:41+0300
bulgaristan
türkiye
pasaport
alışveriş
edirne
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Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı. Kararı duyan Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti. Geçtiğimiz haftalarda Bulgar turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pasaport zorunluluğunu kaldırması dolayısıyla teşekkür etti.Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgar vatandaşların Türkiye'ye pasaportsuz gelebileceğini açıklamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bostanpazarı esnafı Metin Doğan, kararı duyan Bulgar turistlerin Edirne'ye akın ettiğini ve işlerinin hareketlenmeye başladığını söyledi. Turistlerin de alınan karardan çok memnun olduğunu belirten Doğan, hafta içi olmasına rağmen hareketlilik yaşanmaya başladığını ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Nurşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve Türkiye'ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bulgaristan'dan gelen Hristo Karageorgiev da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne'ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Karageorgiev, daha fazla gelip alışveriş yapılabileceğini belirtti.‘Ağustos ayında Bulgarlar akın akın gelmeye başlayacak’Açıklanan karardan mutlu olduklarını belirten esnaf İbrahim Halil Özer, "Bulgar turistler gelmeye başladı. Özellikle gurbetçi gelişleri bittiği zaman akın akın Bulgar turistler gelmeye başlayacak. Ağustos ayında Bulgarlar akın akın gelmeye başlayacak" dedi.Esnaf Rahmi Cömert, "Açıklanan karar bugüne kadar duyduğum en güzel kararlardan birisi oldu. Bu tarihten itibaren Bulgar turistlerin gelişleri hızlanacak ve işlerimiz de hareketlenecek" dedi.Öte yandan kentteki esnafları ziyaret eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelişlerde pasaport zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Alınan kararın esnafı memnun ettiğini belirten İba, Edirne ticaretinin hareketleneceğini söyledi.Kararın açıklanmasıyla birlikte kentte tekrardan Bulgar turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/resmi-gazetede-yayinlandi-bulgaristan-vatandaslari-turkiyeye-pasaportsuz-girebilecek-1059181989.html
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bulgaristan, pasaport, alışveriş, edirne

Pasaportsuz giriş kararı sonrası Bulgar turistler Edirne'de: 'Memnunuz, daha rahat gelip gideceğiz'

16:35 27.07.2022 (güncellendi: 16:41 27.07.2022)
© İHABulgar turistler Edirne'de
Bulgar turistler Edirne'de - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı. Kararı duyan Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti. Geçtiğimiz haftalarda Bulgar turistlerin olmamasından dolayı boş oturan esnaflar, kararın ardından yaşanan turist hareketliliği ile eski günlerine dönmeye başladı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pasaport zorunluluğunu kaldırması dolayısıyla teşekkür etti.
Alışveriş için Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Sevgi Raşonova, "Kaşar peyniri, peynir, zeytin her şeyi buradan alıyoruz. Türkiye'nin dana etine bayılıyorum, çok güzel. Bu alınan karar bizi memnun etti. Daha rahat gelip gidebileceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgar vatandaşların Türkiye'ye pasaportsuz gelebileceğini açıklamasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bostanpazarı esnafı Metin Doğan, kararı duyan Bulgar turistlerin Edirne'ye akın ettiğini ve işlerinin hareketlenmeye başladığını söyledi. Turistlerin de alınan karardan çok memnun olduğunu belirten Doğan, hafta içi olmasına rağmen hareketlilik yaşanmaya başladığını ve ilerleyen günlerde bu hareketliliğin artmasını beklediklerini ifade etti.
Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Nurşen Halil, güne güzel haberle başladıklarını ve Türkiye'ye sadece kimlikle gelebilme kararının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bulgaristan'dan gelen Hristo Karageorgiev da, alınan kararı çok iyi bulduklarını ve bundan sonra Edirne'ye daha fazla turistin gelebileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Karageorgiev, daha fazla gelip alışveriş yapılabileceğini belirtti.

‘Ağustos ayında Bulgarlar akın akın gelmeye başlayacak’

Açıklanan karardan mutlu olduklarını belirten esnaf İbrahim Halil Özer, "Bulgar turistler gelmeye başladı. Özellikle gurbetçi gelişleri bittiği zaman akın akın Bulgar turistler gelmeye başlayacak. Ağustos ayında Bulgarlar akın akın gelmeye başlayacak" dedi.
Esnaf Rahmi Cömert, "Açıklanan karar bugüne kadar duyduğum en güzel kararlardan birisi oldu. Bu tarihten itibaren Bulgar turistlerin gelişleri hızlanacak ve işlerimiz de hareketlenecek" dedi.
Öte yandan kentteki esnafları ziyaret eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelişlerde pasaport zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Alınan kararın esnafı memnun ettiğini belirten İba, Edirne ticaretinin hareketleneceğini söyledi.
Kararın açıklanmasıyla birlikte kentte tekrardan Bulgar turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor.
Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz girebilecek
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