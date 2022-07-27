https://tr.sputniknews.com/20220727/resmi-gazetede-yayinlandi-bulgaristan-vatandaslari-turkiyeye-pasaportsuz-girebilecek-1059181989.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz girebilecek
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz girebilecek
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T08:26+0300
2022-07-27T08:26+0300
2022-07-27T08:28+0300
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bulgaristan
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Karara göre bu kişiler her 180 gün içinde 90 günle sınırlı kalmak şartıyla, kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş yapabilecek.Türkiye vatandaşlarının Bulgaristan’a girmek için ise pasaport sahibi olması ve Bulgaristan vizesi alması gerekiyor.Türkiye son olarak Sırbistan'la karşılıklı kimlikle seyahat konusunda adımlar atmıştı.Norveç vatandaşlarına kimlikle seyahat hakkı vermesi de sosyal medyada tartışma yaratmıştı.Pandemi sürecinde pasaportlarını yenilemeyen çok sayıda kişinin bu yıl pasaport başvurusu yapması nedeniyle Avrupa'da pek çok ülke pasaport talebine yetişmekte zorlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/turkiyede-pasaport-basimlarindaki-gecikmenin-sebebi-cip-krizi-1059006061.html
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bulgaristan, pasaport, vize
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz girebilecek
08:26 27.07.2022 (güncellendi: 08:28 27.07.2022) Abone ol
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı.
Karara göre
bu kişiler her 180 gün içinde 90 günle sınırlı kalmak şartıyla, kimlik kartlarıyla Türkiye’ye giriş yapabilecek.
Türkiye vatandaşlarının Bulgaristan’a girmek için ise pasaport sahibi olması ve Bulgaristan vizesi alması gerekiyor.
Türkiye son olarak Sırbistan'la karşılıklı kimlikle seyahat konusunda adımlar atmıştı.
Norveç vatandaşlarına kimlikle seyahat hakkı vermesi de sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
Pandemi sürecinde pasaportlarını yenilemeyen çok sayıda kişinin bu yıl pasaport başvurusu yapması nedeniyle Avrupa'da pek çok ülke pasaport talebine yetişmekte zorlanıyor.