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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/rusya-finlandiyanin-ruslara-vize-vermemesi-ayrimcilik-olur-1059215525.html
Rusya: Finlandiya'nın Ruslara vize vermemesi ayrımcılık olur
Rusya: Finlandiya'nın Ruslara vize vermemesi ayrımcılık olur
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya’nın Rusya vatandaşlarına turist vizesi vermeyi askıya alması durumunda karşılık vereceklerini... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T23:22+0300
2022-07-27T23:22+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
finlandiya
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vize
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Rus Sözcü Mariya Zaharova, yazılı açıklamasında, “Finlandiya’daki en büyük siyasi partilerin temsilcilerinin son günlerde aktif olarak destek verdiği, Rus vatandaşlarına Schengen turist vizesi verilmesini askıya alma yönündeki çağrıların bir olasılık hayata geçirilmesi, açıkça ayrımcı bir siyasi tedbir olacak” ifadesine yer verdi.Rus diplomat, bu tür değerlendirmenin, 'hak ve özgürlüklerin sağlanması alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde öncü rol oynama iddiasında olan bir ülkede' yapıldığına dikkat çekti.Zaharova, “Siyasi nedenlerle Rus vatandaşlarının seyahatinin kısıtlanması, ikili ilişkilerde çatışmayı ağırlaştıran bir adım olacak. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya tarafı misilleme tedbir alma hakkını saklı tutar” diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/rusya-disisleri-turk-tarafina-gore-ukrayna-tahili-yuklu-gemiler-yakinda-yola-cikabilir-1059190240.html
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rusya, mariya zaharova, finlandiya, rus, vize

Rusya: Finlandiya'nın Ruslara vize vermemesi ayrımcılık olur

23:22 27.07.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Fotoğraf bankasına gir Mariya Zaharova
 Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya’nın Rusya vatandaşlarına turist vizesi vermeyi askıya alması durumunda karşılık vereceklerini belirtti.
Rus Sözcü Mariya Zaharova, yazılı açıklamasında, “Finlandiya’daki en büyük siyasi partilerin temsilcilerinin son günlerde aktif olarak destek verdiği, Rus vatandaşlarına Schengen turist vizesi verilmesini askıya alma yönündeki çağrıların bir olasılık hayata geçirilmesi, açıkça ayrımcı bir siyasi tedbir olacak” ifadesine yer verdi.
Rus diplomat, bu tür değerlendirmenin, 'hak ve özgürlüklerin sağlanması alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde öncü rol oynama iddiasında olan bir ülkede' yapıldığına dikkat çekti.
Zaharova, “Siyasi nedenlerle Rus vatandaşlarının seyahatinin kısıtlanması, ikili ilişkilerde çatışmayı ağırlaştıran bir adım olacak. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya tarafı misilleme tedbir alma hakkını saklı tutar” diye yazdı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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