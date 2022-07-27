https://tr.sputniknews.com/20220727/rusya-finlandiyanin-ruslara-vize-vermemesi-ayrimcilik-olur-1059215525.html

Rusya: Finlandiya'nın Ruslara vize vermemesi ayrımcılık olur

Rusya: Finlandiya'nın Ruslara vize vermemesi ayrımcılık olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya’nın Rusya vatandaşlarına turist vizesi vermeyi askıya alması durumunda karşılık vereceklerini... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T23:22+0300

2022-07-27T23:22+0300

2022-07-27T23:22+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

finlandiya

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vize

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Rus Sözcü Mariya Zaharova, yazılı açıklamasında, “Finlandiya’daki en büyük siyasi partilerin temsilcilerinin son günlerde aktif olarak destek verdiği, Rus vatandaşlarına Schengen turist vizesi verilmesini askıya alma yönündeki çağrıların bir olasılık hayata geçirilmesi, açıkça ayrımcı bir siyasi tedbir olacak” ifadesine yer verdi.Rus diplomat, bu tür değerlendirmenin, 'hak ve özgürlüklerin sağlanması alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde öncü rol oynama iddiasında olan bir ülkede' yapıldığına dikkat çekti.Zaharova, “Siyasi nedenlerle Rus vatandaşlarının seyahatinin kısıtlanması, ikili ilişkilerde çatışmayı ağırlaştıran bir adım olacak. Bu planların uygulanması durumunda, Rusya tarafı misilleme tedbir alma hakkını saklı tutar” diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/rusya-disisleri-turk-tarafina-gore-ukrayna-tahili-yuklu-gemiler-yakinda-yola-cikabilir-1059190240.html

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