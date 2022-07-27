https://tr.sputniknews.com/20220727/rusyada-issizlik-orani-tarihi-dip-seviyelerini-korudu-1059214874.html
Rusya'da işsizlik oranı tarihi dip seviyelerini korudu
Rusya'da işsizlik oranı tarihi dip seviyelerini korudu
Rusya’da haziran ayında yüzde 3.9 olarak açıklanan işsizlik oranı tarihi dip seviyelerini korudu. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T22:29+0300
2022-07-27T22:29+0300
2022-07-27T22:29+0300
ekonomi
rusya
rosstat
iş
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Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) raporuna göre, ülke genelinde haziran ayında yüzde 3.9 olarak açıklanan işsizlik oranı tarihi dip seviyelerinde kaldı.Rusya'da işsizlikte yeni tarihi minimum, geçen mayıs ayında kaydedilmişti (önceki asgari seviye ise yüzde 4 idi). Genel olarak Rusya'da işsizlik bir buçuk yılı aşkın bir süredir düşüşte olup, periyodik olarak tarihi dip seviyeleri güncelleniyor.Kurumun raporunda, “Haziran 2022'de 15 yaş ve üstü 3 milyon kişi (Uluslararası Çalışma Örgütü metodolojisine göre) işsiz olarak sınıflandırıldı. Haziran 2022'de 15 yaş ve üstü nüfusun işsizlik oranı yüzde 3.9 oldu (mevsimsel etkiler hariç)” ifadeleri yer aldı.Bununla birlikte Rosstat, Rusya Federal Çalışma ve İstihdam Hizmeti’nin (Rostrud) verilerine atıfla haziran ayının sonu itibarı ile istihdam servisinin bürolarında işsizlik maaşı alan 0.5 milyon kişi olmak üzere 0.8 milyon işsiz vatandaşın (841 bin kişinin) kayıt altında olduğunu bildirdi (mayısta ise bu sayı 851 bin kişi idi).
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rusya, rosstat, iş
Rusya'da işsizlik oranı tarihi dip seviyelerini korudu
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Rusya’da haziran ayında yüzde 3.9 olarak açıklanan işsizlik oranı tarihi dip seviyelerini korudu.
Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) raporuna göre, ülke genelinde haziran ayında yüzde 3.9 olarak açıklanan işsizlik oranı tarihi dip seviyelerinde kaldı.
Rusya'da işsizlikte yeni tarihi minimum, geçen mayıs ayında kaydedilmişti (önceki asgari seviye ise yüzde 4 idi). Genel olarak Rusya'da işsizlik bir buçuk yılı aşkın bir süredir düşüşte olup, periyodik olarak tarihi dip seviyeleri güncelleniyor.
Kurumun raporunda, “Haziran 2022'de 15 yaş ve üstü 3 milyon kişi (Uluslararası Çalışma Örgütü metodolojisine göre) işsiz olarak sınıflandırıldı. Haziran 2022'de 15 yaş ve üstü nüfusun işsizlik oranı yüzde 3.9 oldu (mevsimsel etkiler hariç)” ifadeleri yer aldı.
Bununla birlikte Rosstat, Rusya Federal Çalışma ve İstihdam Hizmeti’nin (Rostrud) verilerine atıfla haziran ayının sonu itibarı ile istihdam servisinin bürolarında işsizlik maaşı alan 0.5 milyon kişi olmak üzere 0.8 milyon işsiz vatandaşın (841 bin kişinin) kayıt altında olduğunu bildirdi (mayısta ise bu sayı 851 bin kişi idi).