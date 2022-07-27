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https://tr.sputniknews.com/20220727/sertab-erener-kovid-19a-yakalandi-1059175058.html
Sertab Erener Kovid-19'a yakalandı
Sertab Erener Kovid-19'a yakalandı
Sanatçı Sertab Erener, Kovid-19'a yakalandı. Erener'in 27 Temmuz'daki konseri iptal edildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
sertap erener
konser
kovid-19
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BKM, sanatçı Sertap Erener'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in coronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.
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sertap erener, konser, kovid-19

Sertab Erener Kovid-19'a yakalandı

00:42 27.07.2022
© AASertab Erener
Sertab Erener - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Sanatçı Sertab Erener, Kovid-19'a yakalandı. Erener'in 27 Temmuz'daki konseri iptal edildi.
BKM, sanatçı Sertap Erener'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in coronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.
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