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Sertab Erener Kovid-19'a yakalandı
Sertab Erener Kovid-19'a yakalandı
Sanatçı Sertab Erener, Kovid-19'a yakalandı. Erener'in 27 Temmuz'daki konseri iptal edildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T00:42+0300
2022-07-27T00:42+0300
2022-07-27T00:42+0300
yaşam
sertap erener
konser
kovid-19
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BKM, sanatçı Sertap Erener'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in coronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.
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sertap erener, konser, kovid-19
Sertab Erener Kovid-19'a yakalandı
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Sanatçı Sertab Erener, Kovid-19'a yakalandı. Erener'in 27 Temmuz'daki konseri iptal edildi.
BKM, sanatçı Sertap Erener'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in coronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.