https://tr.sputniknews.com/20220727/turk-ve-rus-is-insanlari-antalyada-bulustu-1059205886.html

Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu

Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluştu

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Yeni İş Birliği Ufukları 2022" toplantısı, iki ülkeden iş... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T17:34+0300

2022-07-27T17:34+0300

2022-07-27T17:34+0300

ekonomi

türkiye

rusya

antalya

iş insanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043622823_35:0:1166:636_1920x0_80_0_0_92c483d9ed115856a7e11b3a5c711796.jpg

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Rusya'nın iş dünyası ve ekonomi gazetesi Kommersant iş birliğinde düzenlenen toplantı, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, buradaki konuşmasında, ticaret ve turizmin ülkeleri yakınlaştırarak dünya barışına hizmet ettiğini belirtti.Antalya ve Rusya halkı arasındaki ilişkilerin son derece özel bir boyuta ulaştığını dile getiren Çetin, kentte on binlerce Rusya kökenli Antalyalı yaşadığını, odaya kayıtlı 5 binden fazla yabancı sermayeli üyenin beşte birinin de Rusya menşeili olduğunu söyledi.'Güçlü bağlarımız, ekonomide daha güçlü ilişkiler kurabileceğimizi de gösteriyor'Kentte turizmden yat üretimine birçok sektörde Rus iş insanlarının faaliyet gösterdiğini belirten Çetin, şöyle dedi:Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan da Batı'nın yaptırımlarıyla Rusya'nın yalnızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.Ekonomi alanındaki planların uzun vadeli yapılması gerektiğine işaret eden Karaaslan, "Rusya ve Batı arasındaki sorunlar uzun sürecek gibi gözüküyor. Buna bir fırsat demek hoş olmaz. Savaşın fırsatçılığı olmaz ama yaşanan gelişmeler Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik iş birliğini daha da artıracaktır. Antalya da bu bakımdan Ruslar için özel bir yer." diye konuştu.

rusya

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, rusya, antalya, iş insanı