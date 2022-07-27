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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/ukrayna-gida-anlasmasi-kapsaminda-odessa-cernomorsk-ve-yujniy-limanlari-yeniden-faaliyete-gecti--1059200368.html
Ukrayna: Gıda anlaşması kapsamında Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları yeniden faaliyete geçti
Ukrayna: Gıda anlaşması kapsamında Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları yeniden faaliyete geçti
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, gıda anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T15:19+0300
2022-07-27T15:22+0300
ukrayna
ukrayna krizi
liman
tahıl
bm
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasında, "Ukrayna limanlarının tahıl ihracatına açılmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanmasıyla bağlantılı olarak Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarında çalışmalar yeniden başladı. Gemilerin limanlara giriş ve çıkışı, öncü gemiye refakat eden bir kervan oluşturularak gerçekleştirilecek" dendi. Gemiler için güvenli güzergahların belirlenmesi konusunda hummalı çalışma yapılması gerektiğini de kaydeden Deniz Kuvvetleri, "Askeri ve sivil uzmanlar, su altı nesnelerini aramakta ve gemi trafiğinin güvenliğine yardımcı olacak navigasyon ekipmanının özel araçlarını belirlemektedir" ifadelerini kullandı. 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-olusturulan-musterek-koordinasyon-merkezi-aciliyor-1059194923.html
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ukrayna, liman, tahıl, bm

Ukrayna: Gıda anlaşması kapsamında Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları yeniden faaliyete geçti

15:19 27.07.2022 (güncellendi: 15:22 27.07.2022)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Fotoğraf bankasına girTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri, gıda anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasında, "Ukrayna limanlarının tahıl ihracatına açılmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanmasıyla bağlantılı olarak Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarında çalışmalar yeniden başladı. Gemilerin limanlara giriş ve çıkışı, öncü gemiye refakat eden bir kervan oluşturularak gerçekleştirilecek" dendi.
Gemiler için güvenli güzergahların belirlenmesi konusunda hummalı çalışma yapılması gerektiğini de kaydeden Deniz Kuvvetleri, "Askeri ve sivil uzmanlar, su altı nesnelerini aramakta ve gemi trafiğinin güvenliğine yardımcı olacak navigasyon ekipmanının özel araçlarını belirlemektedir" ifadelerini kullandı.
22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.
Tahıl Koordinasyon Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı: 'Gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum'
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