https://tr.sputniknews.com/20220727/ukrayna-gida-anlasmasi-kapsaminda-odessa-cernomorsk-ve-yujniy-limanlari-yeniden-faaliyete-gecti--1059200368.html

Ukrayna: Gıda anlaşması kapsamında Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları yeniden faaliyete geçti

Ukrayna: Gıda anlaşması kapsamında Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanları yeniden faaliyete geçti

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, gıda anlaşması kapsamında Ukrayna'daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T15:19+0300

2022-07-27T15:19+0300

2022-07-27T15:22+0300

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Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin yazılı açıklamasında, "Ukrayna limanlarının tahıl ihracatına açılmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanmasıyla bağlantılı olarak Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarında çalışmalar yeniden başladı. Gemilerin limanlara giriş ve çıkışı, öncü gemiye refakat eden bir kervan oluşturularak gerçekleştirilecek" dendi. Gemiler için güvenli güzergahların belirlenmesi konusunda hummalı çalışma yapılması gerektiğini de kaydeden Deniz Kuvvetleri, "Askeri ve sivil uzmanlar, su altı nesnelerini aramakta ve gemi trafiğinin güvenliğine yardımcı olacak navigasyon ekipmanının özel araçlarını belirlemektedir" ifadelerini kullandı. 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220727/tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-olusturulan-musterek-koordinasyon-merkezi-aciliyor-1059194923.html

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ukrayna, liman, tahıl, bm