https://tr.sputniknews.com/20220728/birlikte-bosanma-dilekcesi-verdigi-esini-bicakla-yaraladi-1059241637.html
Birlikte boşanma dilekçesi verdiği eşini bıçakla yaraladı
Birlikte boşanma dilekçesi verdiği eşini bıçakla yaraladı
Karaman'da, Uğur Y. (40) anlaşmalı boşanmak için birlikte adliyeye gidip dilekçe verdiği eşi Yıldız Y.'yi (37), daha sonra iş yerinin önüne gidip bıçakla... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T16:18+0300
2022-07-28T16:18+0300
2022-07-28T16:18+0300
türkiye
türkiye
kadına yönelik şiddet
boşanma
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Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakladı.Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli yolunda mobilya satışı yapılan iş yerinde meydana geldi.Uğur Y. ve eşi Yıldız Y., Karaman Adliyesi'ne gidip aile mahkemesine anlaşmalı boşanmak için müracaatta bulundu. Ardından Yıldız Y., çalıştığı iş yerine döndü.Uğur Y. bir süre sonra Yıldız Y.'nin iş yerine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Uğur Y., eşini kalçasından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Y. kısa sürede polis tarafından yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/doktor-sevgilisini-dovup-5-yerinden-bicakladi-meslekten-ma-edil-1059177484.html
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türkiye, kadına yönelik şiddet, boşanma
Birlikte boşanma dilekçesi verdiği eşini bıçakla yaraladı
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Karaman'da, Uğur Y. (40) anlaşmalı boşanmak için birlikte adliyeye gidip dilekçe verdiği eşi Yıldız Y.'yi (37), daha sonra iş yerinin önüne gidip bıçakla yaraladı.
Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakladı.
Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli yolunda mobilya satışı yapılan iş yerinde meydana geldi.
Uğur Y. ve eşi Yıldız Y., Karaman Adliyesi'ne gidip aile mahkemesine anlaşmalı boşanmak için müracaatta bulundu. Ardından Yıldız Y., çalıştığı iş yerine döndü.
Uğur Y. bir süre sonra Yıldız Y.'nin iş yerine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Uğur Y., eşini kalçasından bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Y. kısa sürede polis tarafından yakalandı.