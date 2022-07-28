Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220728/birlikte-bosanma-dilekcesi-verdigi-esini-bicakla-yaraladi-1059241637.html
Birlikte boşanma dilekçesi verdiği eşini bıçakla yaraladı
Birlikte boşanma dilekçesi verdiği eşini bıçakla yaraladı
Karaman'da, Uğur Y. (40) anlaşmalı boşanmak için birlikte adliyeye gidip dilekçe verdiği eşi Yıldız Y.'yi (37), daha sonra iş yerinin önüne gidip bıçakla... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T16:18+0300
2022-07-28T16:18+0300
türkiye
türkiye
kadına yönelik şiddet
boşanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059241489_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_ef3b4374e90adc268b83bc4136a1a34a.jpg
Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakladı.Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli yolunda mobilya satışı yapılan iş yerinde meydana geldi.Uğur Y. ve eşi Yıldız Y., Karaman Adliyesi'ne gidip aile mahkemesine anlaşmalı boşanmak için müracaatta bulundu. Ardından Yıldız Y., çalıştığı iş yerine döndü.Uğur Y. bir süre sonra Yıldız Y.'nin iş yerine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Uğur Y., eşini kalçasından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Y. kısa sürede polis tarafından yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/doktor-sevgilisini-dovup-5-yerinden-bicakladi-meslekten-ma-edil-1059177484.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059241489_53:0:554:376_1920x0_80_0_0_a186f0e40e9bd9685a40eba69139ff22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kadına yönelik şiddet, boşanma

Birlikte boşanma dilekçesi verdiği eşini bıçakla yaraladı

16:18 28.07.2022
© DHABirlikte boşanma dilekçesi verdiği eşini bıçakla yaraladı
Birlikte boşanma dilekçesi verdiği eşini bıçakla yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Karaman'da, Uğur Y. (40) anlaşmalı boşanmak için birlikte adliyeye gidip dilekçe verdiği eşi Yıldız Y.'yi (37), daha sonra iş yerinin önüne gidip bıçakla yaraladı.
Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakladı.
Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli yolunda mobilya satışı yapılan iş yerinde meydana geldi.
Uğur Y. ve eşi Yıldız Y., Karaman Adliyesi'ne gidip aile mahkemesine anlaşmalı boşanmak için müracaatta bulundu. Ardından Yıldız Y., çalıştığı iş yerine döndü.
Uğur Y. bir süre sonra Yıldız Y.'nin iş yerine geldi. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Uğur Y., eşini kalçasından bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Y. kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Doktor, sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
TÜRKİYE
Doktor, sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı: 'Meslekten men edilmesini istiyorum'
Dün, 01:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала