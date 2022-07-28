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Dünya AIDS Raporu: Önlem alınmazsa 2025’te her yıl 1.2 milyon yeni vaka olacak
Dünya AIDS Raporu: Önlem alınmazsa 2025’te her yıl 1.2 milyon yeni vaka olacak
Birleşmiş Milletler'e bağlı UNAIDS kuruluşu, AIDS ve hastalığa neden olan HIV virüsü hakkında küresel raporu dün Kanada'da açıklayarak Kovid-19 salgını ve... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T17:22+0300
2022-07-28T17:30+0300
dünya
aids
hiv/aids
dünya aids günü
unaids
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bir parçası olarak 2030 yılına kadar bir halk sağlığı tehdidi olan AIDS’i sona erdirmek için küresel çabalara öncülük eden UNAIDS, AIDS hastalığının ve hastalığa neden olan HIV virüsü hakkında Tehlike İçinde adlı küresel raporunu dün Kanada’nın Montreal kentinde basın açıklamasıyla yayınladı.Raporda, salgın sebebiyle AIDS ve HIV vaka sayılarında küçük bir düşme yaşandığını ancak bunun yanıltıcı olmaması gerektiğini çünkü 10 yıllık süreçte aslında vaka sayılarının tekrar yükselişte olduğu konusunda uyardı.UNAIDS yetkilileri Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da birkaç yıl içinde yıllık HIV vakalarında artış görüldüğünü belitti. Özellikle Asya ve Pasifik’te, kademeli düşen HIV vakalarının tekrar yükseldiğini vurgulayan yetkililer, gelecek 10 yılda eni HIV vakalarını önlemek ve AIDS pandemisini sona erdirmek için hemen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada Küresel olarak yeni vaka sayısı 2020 ile 2021 arasında yalnızca yüzde 3.6 düştü, bu 2016’dan bu yana yeni HIV vakalarındaki en küçük yıllık düşüş denildi.2021’de her dakikada bir bulaşı yaşandıDünyanın en kalabalık bölgesi olan Asya ve Pasifik’te, yeni HIV vakalarının düştükleri yerden yükseldiğini ifade eden yetkililer, bu bölgelerdeki tırmanan vaka sayılarının endişe verici olduğunu vurguladı. 2021 yılında her iki dakikada bir bulaşma vakasının yaşandığının altı çizilirken özellikle genç kadın ve genç kızlar arasında vaka sayılarının arttığı vurgulandı. Sahra altı Afrika’da, ergen kızlar ve genç kadınların HIV kapma olasılığı, ergen erkek ve genç erkeklere göre üç kat daha fazla olduğu belirtildi. AIDS pandemisi, 2021’de ortalama olarak her dakika bir can aldı ve 650 bin AIDS ölümü gerçekleşti.Rapor, eşitsizliklerin üstesinden gelmek için acil önlem alınmazsa, yıkıcı sonuçlar olacağını ve mevcut yolda ilerlenmesi halinde 2025’te yıllık yeni AIDS veya HIV vaka sayısının 1.2 milyonun üzerinde olacağını gösteriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/hive-direncli-donorden-kok-hucre-nakli-sayesinde-hivden-kurtulan-4-hasta-aciklandi--1059226795.html
https://tr.sputniknews.com/20190128/apartheid-rejimiyle-baglantili-milisler-guney-afrikada-siyahlari-yok-etmek-icin-sahte-asi-kampanyasiyla-aids-yaydi-1037332162.html
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aids, hiv/aids, dünya aids günü, unaids

Dünya AIDS Raporu: Önlem alınmazsa 2025’te her yıl 1.2 milyon yeni vaka olacak

17:22 28.07.2022 (güncellendi: 17:30 28.07.2022)
© AP Photo / Aijaz RahiAIDS
AIDS - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Aijaz Rahi
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Birleşmiş Milletler'e bağlı UNAIDS kuruluşu, AIDS ve hastalığa neden olan HIV virüsü hakkında küresel raporu dün Kanada'da açıklayarak Kovid-19 salgını ve diğer küresel problemler sebebiyle AIDS ile savaşın tehlike altında olduğunu vurguladı.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bir parçası olarak 2030 yılına kadar bir halk sağlığı tehdidi olan AIDS’i sona erdirmek için küresel çabalara öncülük eden UNAIDS, AIDS hastalığının ve hastalığa neden olan HIV virüsü hakkında Tehlike İçinde adlı küresel raporunu dün Kanada’nın Montreal kentinde basın açıklamasıyla yayınladı.
Raporda, salgın sebebiyle AIDS ve HIV vaka sayılarında küçük bir düşme yaşandığını ancak bunun yanıltıcı olmaması gerektiğini çünkü 10 yıllık süreçte aslında vaka sayılarının tekrar yükselişte olduğu konusunda uyardı.
UNAIDS yetkilileri Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da birkaç yıl içinde yıllık HIV vakalarında artış görüldüğünü belitti. Özellikle Asya ve Pasifik’te, kademeli düşen HIV vakalarının tekrar yükseldiğini vurgulayan yetkililer, gelecek 10 yılda eni HIV vakalarını önlemek ve AIDS pandemisini sona erdirmek için hemen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada Küresel olarak yeni vaka sayısı 2020 ile 2021 arasında yalnızca yüzde 3.6 düştü, bu 2016’dan bu yana yeni HIV vakalarındaki en küçük yıllık düşüş denildi.
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2021’de her dakikada bir bulaşı yaşandı

Dünyanın en kalabalık bölgesi olan Asya ve Pasifik’te, yeni HIV vakalarının düştükleri yerden yükseldiğini ifade eden yetkililer, bu bölgelerdeki tırmanan vaka sayılarının endişe verici olduğunu vurguladı. 2021 yılında her iki dakikada bir bulaşma vakasının yaşandığının altı çizilirken özellikle genç kadın ve genç kızlar arasında vaka sayılarının arttığı vurgulandı.
Sahra altı Afrika’da, ergen kızlar ve genç kadınların HIV kapma olasılığı, ergen erkek ve genç erkeklere göre üç kat daha fazla olduğu belirtildi. AIDS pandemisi, 2021’de ortalama olarak her dakika bir can aldı ve 650 bin AIDS ölümü gerçekleşti.
Rapor, eşitsizliklerin üstesinden gelmek için acil önlem alınmazsa, yıkıcı sonuçlar olacağını ve mevcut yolda ilerlenmesi halinde 2025’te yıllık yeni AIDS veya HIV vaka sayısının 1.2 milyonun üzerinde olacağını gösteriyor.
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