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Ekonomi güven endeksi temmuzda düştü
Ekonomi güven endeksi temmuzda düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomi güven endeksi haziran ayında 93.6 iken, temmuz... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T10:13+0300
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ekonomi
tüketici güven endeksi
tüik
ekonomi
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Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93.6 iken, Temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldı. Böylece ekonomik güven 2022 yılının en düşük seviyesine geriledi.Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.0 oranında azalarak 102.5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 oranında azalarak 117.8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4.5 oranında azalarak 113.4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 7.4 oranında artarak 68.0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında artarak 85.0 değerini aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/tuketici-guven-endeksi-haziranda-azaldi-1057742348.html
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tüketici güven endeksi, tüik, ekonomi

Ekonomi güven endeksi temmuzda düştü

10:13 28.07.2022 (güncellendi: 10:38 28.07.2022)
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© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomi güven endeksi haziran ayında 93.6 iken, temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldı
Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93.6 iken, Temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldı. Böylece ekonomik güven 2022 yılının en düşük seviyesine geriledi.
Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.0 oranında azalarak 102.5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 oranında azalarak 117.8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4.5 oranında azalarak 113.4 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 7.4 oranında artarak 68.0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında artarak 85.0 değerini aldı.
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
EKONOMİ
Tüketici güven endeksi haziranda azaldı
22 Haziran , 11:12
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